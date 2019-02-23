蘇貞昌臉書分享備詢影片：我有保護國家的決心[影]

（中央社記者葉素萍台北23日電）行政院長蘇貞昌今天透過臉書貼文分享昨天在立法院備詢的影片。他並說，身為一個台灣人，我有一顆保護國家的決心，「就算只有一支掃帚，我也會跟敵人周旋到底！」

國民黨立委賴士葆昨天質詢蘇貞昌，如果兩岸發生戰事，會不會扛起槍，衝上第一線。蘇貞昌答覆，「如果有什麼，什麼都拿起來」，如同當年英國對抗侵略，民眾有掃帚都拿起來，絕不投降，他是要宣示態度，要有保護自己的決心，台灣人不是被嚇大的。

聯合報報導，台中市長盧秀燕提到，很多中部民眾聽到最近中央的發言都非常擔心，都覺得戰爭要爆發，一下總統講若兩岸戰爭爆發可以撐多久，一下蘇貞昌又說若兩岸開打，拿掃帚奮勇抗敵，搞得人心惶惶。她認為，總統、行政院長的言論「這是何等笑話？」「嚴重的失言」。

蘇貞昌今天透過臉書分享昨天備詢的影片，他並說，國家擁有現在的民主生活，是幾個世代的人奮鬥的結果，大家有責任世世代代傳承下去。

他說，身為一個台灣人，他有一顆保護國家的決心，「就算只有一支掃帚，我也會跟敵人周旋到底！」

蘇貞昌指出，要讓敵人知道，要攻打台灣就要付出代價，因為台灣人不是被嚇大的。（編輯：蘇龍麒）1080223