試乘體驗智駕車 蔡總統期許產業快速發展

（中央社記者楊思瑞台南25日電）國家實驗研究院設置在台南市歸仁區的台灣智駕測試實驗室今天開幕，總統蔡英文主持開幕儀式後試乘智駕車並說，智駕車是台灣產業不可錯過的機會，往後的發展一定快速提升。

科技部與國家實驗研究院打造的台灣智駕測試實驗室位於高鐵台南站附近，以模擬街道場景設置十字路口、行人穿越道、圓環等13種場域情境，參考國內交通環境、國人十大厭惡駕駛行為、交通部運研所近3年事故型態與道路類別統計資料，規劃6種不同複雜程度的行駛路線模式。

開幕儀式由蔡總統、前行政院長賴清德、科技部長陳良基、台南市長黃偉哲等人主持。接著，蔡總統參觀行控中心，從高處觀看整個場域配置，與賴清德一同試乘智駕車，體驗車輛在場域內各關卡的測試狀況。

蔡總統致詞表示，台灣智駕測試實驗室是台灣第一座針對智駕車整車及零組件系統開發的測試平台，符合多元、複雜的各種國際標準交通情境，房車及中型巴士都可以測試。

她說，隨著實驗室啟用，期許接下來政府各單位同心協力，提升產、學、研界的智駕車技術研發及完整測試運行。智駕車是台灣產業不可錯過的機會，零組件廠商可找到新的春天，整體科技產業也可再創高峰。

科技部長陳良基表示，台灣智駕車測試領域已經準備就緒，目前有6家廠商與智駕實驗室簽署合作備忘錄，往後可望有更多實際的測試數據提供給業者，並把國際的產業能量引進台灣。（編輯：翁翠萍）1080225