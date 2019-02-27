柯文哲返台 讚以色列值得學習

（中央社記者吳睿騏桃園機場27日電）台北市長柯文哲23日至27日率團前往以色列參加全球市長會議，今天傍晚返抵國門，他表示，以色列是值得台灣學習的國家，台北市府未來也會與以色列有很多合作交流。

柯文哲今天結束以色列之行返抵國門，他在下機後受訪表示，這次行程主要由以色列外交部安排，除了拜訪以色列外交部及外交部次長、耶路撒冷及特拉維夫市長等，並參加全球市長會議的開幕式及開幕晚宴。參訪猶太人大屠殺紀念館、特拉維夫證券交易所演講廳等。

柯文哲說，台北市政府另外自行安排參訪自駕車公司「自駕車之眼」（Mobileye）的工廠，花了將近一天的時間，對自動駕駛的產業進行了解。另外拜訪以色列被喻為有如台灣中研院的魏茲曼科學研究院，並邀請到負責技轉的副所長共同討論，將來技轉時雙方合作模式。

柯文哲指出，最後參訪團也拜訪以色列創新局，以色列創新局是負責輔助全以色列新創產業的單位。台北市在自己首期任內，大約補助新創產業約新台幣11億元，雙方在新創產業的補助政策，該補助怎樣的企業會有最大的產業促進效果，有很多的討論。

柯文哲說，參訪團私底下也拜會部分國會議員，雙方並對國防政策進行討論。

柯文哲表示，這次到以色列，從頭到尾約60個小時而已，算是閃電來回，但行程仍很充實，以色列是個很值得台灣學習的國家，雖然小小的但非常強勁，像是創新產業補助政策、應用科學跟基礎科學都值得台北市政府學習。未來在自駕車及資安方面，台北市政府也會與以色列進行後續合作討論。

對於記者詢問，台灣國辦公室主任陳峻涵今天朝中正紀念堂的蔣介石銅像丟擲稀飯。柯文哲指出，最近文化部會舉辦一個中正紀念堂轉型正義的會，文化部有要求每個單位表達意見，對於中正紀念堂在轉型正義要扮演的角色，台北市政府先前已開會討論過，相關發言也已準備完成，就請大家等待官方說明。

另一方面，柯文哲預計於3月16日至24日訪美，將參訪紐約市、華盛頓、亞特蘭大、波士頓4個城市，並將在華盛頓特區發表演說，內容以台灣民主自由、多元開放為主。（編輯：李亨山）1080227