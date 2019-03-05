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競選發言人傳被挖角 柯文哲：沒什麼不好

最新更新：2019/03/05 13:07
前立法院長王金平傳出將挖角曾任柯文哲競選時發言人的林昆鋒（圖）。（圖取自林昆鋒臉書facebook.com）
前立法院長王金平傳出將挖角曾任柯文哲競選時發言人的林昆鋒（圖）。（圖取自林昆鋒臉書facebook.com）

（中央社記者陳怡璇台北5日電）前立法院長王金平將在7日宣布參選2020總統，傳出他挖角曾任柯文哲競選時發言人的林昆鋒，對此，柯文哲今天表示，幕僚找到工作就去，也沒什麼不好。

台北市長柯文哲今天接受媒體聯訪，被問到曾是他2018競選辦公室發言人團長的林昆鋒被王金平找去當發言人，柯文哲說：「這有什麼不好，幕僚通常是找到工作就去，這也沒什麼。」媒體追問是否要聯手王金平阻擋高雄市長韓國瑜聲勢，柯文哲說扯太遠了。

林昆鋒則在臉書上發文表示：「這次王院長展現問鼎的決心，也放下身段，農曆年後陸續找了許多記者朋友來贈書、請教，媒體說挖角我，真的是太抬舉小弟了。 」他並說，感謝柯文哲給機會讓他被大家看見，未來會審慎思考，希望能一起為台灣打拚。

林昆鋒表示，王金平是以輕鬆閒聊的態度請益一些他打選戰或上節目的經驗，「絕對沒有開口請我當發言人團長」，他說，其實藍綠雙方都有人馬陸續找他接洽、布局，而如果王金平真有此意，他很感謝，也會慎重考慮。

媒體還問，柯文哲出訪並未像韓國瑜一樣帶訂單回台，柯文哲則指出，台北市沒有賣什麼農產品，「經濟型態不一樣」，多半是跟大型企業簽訂備忘錄（MOU），會再叫產業局整理數據。（編輯：李亨山）1080305

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