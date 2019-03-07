三重台南立委補選若雙輸 卓榮泰：不如歸去

（中央社記者溫貴香台北7日電）民進黨主席卓榮泰今天表示，全力固守三重與台南兩席立委補選，無從打折，兩席若輸，他說，韓流來襲不如歸去；三重立委被提名人余天也說，若選輸就退出政壇。

卓榮泰、新北市三重立委補選參選人余天上午接受周玉蔻嗆新聞廣播節目專訪，主持人問，對手頻找國民黨天王站台，到底余天的對手是朱立倫、高雄市長韓國瑜、前總統馬英九、還是國民黨立委補選人鄭世維。余天說，他也不曉得。

比較怕誰，余天說，當然比較怕韓流，上次韓流來，人潮之多，讓他嚇一大跳，只能更加勤走基層，他跟三重民眾說「韓流來了，我真的嚇一大跳，希望三重朋友給他溫暖，用暖流抵抗韓流」。

如果立委補選選輸，余天表示，就退出政壇。主持人問卓榮泰是否三重與台南市兩席立委補選失利就辭職、是否有被滅頂的感覺，卓榮泰說，盡全力去做，「如果真的韓流來襲，我就不如歸去」。

如果兩席立委都輸，他表示，首先必須對中常會做一個檢討，走了兩個月對黨的改造，如果不能讓選民恢復信心與熱情，不能因為民進黨的改變讓台灣繼續改變，就是那一句，韓流來襲不如歸去。

如果三重與台南市立委補選只拿下一席，卓榮泰說，他自己訂的標準，三重與台南這兩席立委補選要全力顧好，無從打折。

台南立委補選外界關切扁媽牌，卓榮泰說，日前他與總統蔡英文探視扁媽，主因聽說扁媽最近血壓不穩定，他先跟扁媽約好，蔡總統當天剛好行程有空，就一起去。扁媽也告訴總統要加油，明年（總統大選）很重要。

卓榮泰也問立委補選扁媽是否知情，卓榮泰轉述，扁媽說，她這裡是官田沒有票，對面麻豆才有票，會叫麻豆人投2號郭國文。

至於，彰化立委民進黨被提名人黃振彥選情，卓榮泰說，第一，彰化地方整合順利，其次，找到對手「在台中領薪水到彰化選立委」、在故鄉不用上班，這件事情已在基層發酵。

屏東縣長潘孟安今年主辦的台灣燈會吸引上千萬人次觀賞人潮被稱為史上最美的燈會，卓榮泰說，現在彰化縣長把2020到手的燈會放棄，彰化人現在很嘔，潘孟安籌備時間也是一年，從來沒有燈會籌備2、3年。

卓榮泰說，要告訴選民，桃園市長鄭文燦訪美是拚外交，有人是純度假，潘孟安能夠在台灣最南部的地方，交通條件不是那麼好，卻把燈會辦得這麼好，為什麼在中部的彰化卻要放掉這麼好的機會。

是否操作棄保，卓榮泰說，台南與台北市立委補選都是三足鼎立，後來何志偉當選，何志偉因為要選立委就不選議員，如果這樣標準放到台南對手（謝龍介）身上是不及格的，當選議員才幾個月馬上要選立委，對地方選民是無法交代。（編輯：林興盟）1080307