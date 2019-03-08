支持宗教自由 逾10國代表11日在台發聲

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）台美合辦印太地區保衛宗教自由公民社會對話將於11日登場，美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）將發表主題演講；另有超過10國、80位國際來賓來台與會。

台灣民主基金會今天表示，將與美國在台協會（AIT）、國際宗教自由圓桌論壇（The International Religious Freedom Roundtable）等單位共同舉辦「2019印太地區保衛宗教自由公民社會對話」（A Civil Society Dialogue on Securing Religious Freedom in the Indo-Pacific Region）。這項活動也由外交部與美國國務院國際宗教自由辦公室支持。

這項活動將於3月11、12日在台北舉行。根據規劃，總統蔡英文、身兼台灣民主基金會董事長的立法院長蘇嘉全、外交部政務次長徐斯儉、AIT處長酈英傑（Brent Christensen）將出席11日的開幕典禮並致詞；布朗貝克將發表主題演講。

民主基金會表示，開幕典禮將邀請超過200位國內外貴賓，其中包含來自超過10個國家的80位國際來賓。這些國家包含緬甸、印度、印尼、日本、馬來西亞、蒙古、紐西蘭、巴基斯坦、泰國、美國、越南。

民主基金會指出，活動也特別邀請到國際宗教自由圓桌論壇董事長密契爾（Greg Mitchell）、維吾爾人權計畫（Uyghur Human Rights Project）董事長特克爾（Nury Turkel）、維吾爾人運動（Campaign for Uyghurs）執行長阿巴斯（Rushan Abbas）、達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長達瓦才仁、西藏台灣人權連線理事長札西慈仁、羅斯-豪曼理工學院（Rose–Hulman Institute of Technology）中國研究助理教授葛羅斯（Timothy Grose），以及台灣基督長老教會、中華道教聯合總會、財團法人台北清真寺基金會等宗教與公民組織團體代表。

民主基金會指出，宗教自由為台灣與美國共同努力支持、倡議的議題之一，尤其現今有特定強權正在針對不同宗教信仰施加極大壓力。印太地區目前面臨的困難包含宗教民粹主義、宗教歧視、針對特定團體和少數族群的密切監視、施壓等。台灣為印太地區中，享有宗教高度自由、多元的民主國家，期盼在維護與促進印太區域宗教自由與寬容上，扮演更積極的角色，並強化與區域內倡議者的交流與合作。

此外，布朗貝克預定於10日晚間抵台，11日在發表主題演講後，將接著舉行記者會。他也將於12日在台北與亞太地區的媒體舉行電話記者會，討論印太地區宗教自由現況，特別是中國政府打壓宗教自由的狀況，以及如何改善亞洲與全世界的宗教自由。（編輯：楊凱翔）1080308