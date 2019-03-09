民進黨告急催基本盤 立委補選拚力守三重台南

立委補選，民進黨力保新北三重、台南2席，內部對余天（左）守住三重仍有信心；台南市第2選區，民進黨徵召的郭國文（右）與脫離民進黨參選的陳筱諭、國民黨提名的謝龍介戰況激烈。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北9日電）立委補選選前黃金週，民進黨力保新北三重、台南2席，內部對余天守住三重仍有信心；台南方面，民進黨積極催動危機意識，全力解開派系心結，並號召挺扁選民歸隊。

新北市第3選區、台南市第2選區、彰化縣第1選區、金門縣等4席立委補選16日投票。民進黨在金門未提人，除了要守住既有的新北、台南席次，也希望能搶攻彰化；最後一週除了大型活動，就是車隊掃街、徒步掃街的巷戰。

民進黨新北市第3選區（三重）提名的余天具有全國性知名度，對上國民黨提名的鄭世維。民進黨新聞部主任丁允恭說，余天知名度、條件遠勝對手，再加上民進黨在這個選區具有相對優勢，對這選區有信心，也呼籲支持者一定要出來投余天一票。

把握選前的超級星期天，民進黨明天將在三重舉辦晚會，訴求跨世代、跨黨派對余天的支持，包括行政院長蘇貞昌、民進黨主席卓榮泰、行政院副院長陳其邁、文化部長鄭麗君、民進黨秘書長羅文嘉、立委蕭美琴、時代力量立委林昶佐、民進黨發言人李晏榕都將出席助講。

至於台南市第2選區，民進黨徵召的郭國文與脫離民進黨參選的陳筱諭、國民黨提名的謝龍介戰況激烈。民進黨內要角包括總統蔡英文、前行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊、台南市長黃偉哲輪番上陣，加大輔選力道。

賴清德陪同郭國文車隊掃街時曾表示，民進黨現在只剩一口氣，如果立委補選沒選上，未來會很辛苦，凸顯台南選情吃緊。

丁允恭說，台南這席是傳統上民進黨具優勢的選區，面對有全國性知名度與能見度的謝龍介，郭國文雖較吃虧，但隨著選情逐漸升高，相信選票會各自歸隊，慢慢浮現基本盤勢。

他說，民進黨現在的重點在於要讓支持者了解這一仗非常關鍵，如果能成功團結整合，集中選票支持郭國文，一定會贏；如果選票分散，就會危險。

民進黨內人士指出，台南選情拉鋸，綠營積極催動危機意識，訴求郭國文代表民進黨的正統性，希望透過這些策略，能夠成功有效壓縮陳筱諭分裂的票源。

面對陳筱諭出招赦扁議題，繼總統蔡英文日前拜會前總統陳水扁母親後，郭國文與黃偉哲8日下午赴高雄拜會陳水扁，民進黨中央明天下午在台南舉辦的大型造勢活動，也將邀請陳水扁民間醫療小組發言人陳昭姿擔綱首講，爭取挺扁支持者選票回流。

此外，面對外傳台南長期以來派系之間的問題，明天造勢活動也打出團結牌，將邀請謝系立委管碧玲、正國會系統立委陳亭妃助講。

民進黨在彰化提名黃振彥，黨內人士說，這區本來就是彰化縣長王惠美的選區，再加上去年九合一選舉選後氛圍，這屬藍營優勢選區，綠營則盼從國民黨的柯呈枋帶職參選議題找到破口與施力點。（編輯：謝佳珍）1080309