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立委補選開戰
新北市第3選區、台南市第2選區、彰化縣第1選區、金門縣等4席立委補選16日投票。面對4席立委補選，民進黨力保新北三重、台南2席；國民黨力拚「搶2守2」，守住彰化、金門，搶攻台南、新北。
立委補選開戰
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立委補選開戰2/3

立委補選國民黨搶2守2 評估台南有機會勝出

最新更新：2019/03/09 17:21
立委補選，國民黨力拚「搶2守2」，守住彰化、金門，搶攻台南、新北。國民黨評估謝龍介（左）在台南有機會抗衡民進黨對手，柯呈枋（右）守住彰化選區應沒問題。（中央社檔案照片）
立委補選，國民黨力拚「搶2守2」，守住彰化、金門，搶攻台南、新北。國民黨評估謝龍介（左）在台南有機會抗衡民進黨對手，柯呈枋（右）守住彰化選區應沒問題。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北9日電）國民黨組發會主委李哲華今天表示，面對4席立委補選，國民黨力拚「搶2守2」，守住彰化、金門，搶攻台南、新北；民進黨因在台南分裂，國民黨有機會勝出，新北選區最後一週將加強文宣戰，盼由綠地轉藍天。

新北市第3選區、彰化縣第1選區、台南市第2選區與金門縣選區立委補選3月16日投票。

李哲華分析，在民進黨優勢的台南選區，因綠營分裂，國民黨候選人謝龍介有機會勝出。從無黨籍候選人陳筱諭上週總部成立時的動員人數來看，民進黨想要邊緣化陳筱諭，幾乎不太可能。

李哲華說，謝龍介的空軍加上農漁民系統，可以彌補國民黨組織的不足，有機會抗衡民進黨對手郭國文。

同樣是民進黨優勢選區的新北市三重選區，李哲華說，由於是一對一藍綠對決，對國民黨候選人鄭世維來說比較辛苦，未來這一週，黨部會幫忙加強文宣戰。

彰化方面，李哲華說，民進黨候選人黃振彥在鹿港擔任過議員和鎮長，有一定的基本盤，但國民黨候選人柯呈枋在鹿港、福興幾乎與對手打成平手，柯呈枋優勢是和美，兩人差距大，守住彰化選區應沒問題。

金門部分，李哲華表示，國民黨候選人洪麗萍最大的對手還是無黨籍的陳滄江，陳滄江刻意淡化了政黨色彩，恐吸引到部分中間甚至淺藍選票，最後一週要加強與對手的區隔，塑造藍綠對決，相信藍軍回流後，就可拉開差距。

不過，李哲華指出，由於金門選區人口不多，在本島工作的金門人回鄉投票機率低，最後一週要加強藍營大咖進行輔選，炒熱當地選情，衝高投票率。（編輯：謝佳珍）1080309

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