柯文哲自評兩岸與訪美 8月再談是否選總統

（中央社記者梁珮綺台北21日電）台北市長柯文哲在今天播出的專訪說，他在兩岸關係的分數是55分，美國行是65分，這樣的分數是最好的，否則兩國都去不了；至於是否參選2020總統，8月再說。

他說，美國給他的評語是「acceptable（可接受）」，中國給他的評語是「tolerable（可忍受）」，他並舉日本戰國時代武將德川家康為例，表示德川家康是等杜鵑啼，「忍耐、稍安勿躁，杜鵑不啼就算了」。

柯文哲昨天接受ET today「雲端最前線」主持人楊文嘉專訪，內容今天中午播出，他在訪談中暢談台北市政、國家治理、國際局勢以及2020總統大選相關議題。

談到國際局勢時，柯文哲表示，他給自己的美國行打了65分，而兩岸關係處理則是55分，但這樣的分數是最好，否則若在美國考了80分，雙城論壇應該就去不成上海；若在上海考了80分，「我看華盛頓也不用去」。

他坦言，不可能兩邊都考80分，「大陸給我80分，我看CIA就把我幹掉了」，他說，65分代表美國認為他是可接受的人、55分代表中國認為他是可忍受的人。

柯文哲說，「你要見人說人話，見鬼說鬼話，這時代又不像古代沒有電報，都影音直播」，而他在兩岸關係的分數雖沒有及格，但還有補考空間，50分以下連補考機會都沒有。

他重申「親美友中」想法，認為台灣與美國價值觀接近，所以與美國同一陣營，「但是不需要讓大陸方面覺得說你在去蔣化、去中國化，你就是搞實質台獨」，不過，柯文哲坦言，有時他也不知如何拿捏，「講到最後，還是靠自己，什麼都靠自己」。

由於柯文哲始終未表態是否投入2020總統選舉，多次表示6月再問他，在節目被問到相關問題時表示，「再延2個月」，意即8月再說，並再度舉德川家康能忍為例。

他說，自己就像是一塊石頭，為他人所鑿，「我什麼時候說過我要選總統？」但媒體、機構卻不斷將他列入民調中。

柯文哲表示，某次他詢問新北市長侯友宜「怎麼會去選舉」，結果侯友宜回他「從來沒想過要選」，是因為不斷被列入民調中，發現聲勢最高，就順水推舟參選。

另外，柯文哲23日將赴日參訪，了解日本能源政策，外界解讀是為參選總統熱身，柯文哲表示，日本與台灣的能源狀況相似，所以日本發生的一切可作為台灣借鏡。

他說，民進黨在總統大選時很難回答「風電度數價格落差」問題，質疑風力發電度數一開始為5.5元，競標時卻是2.5元，如今5.5元可以維持多久，「這個風電到時候一定被K死」、「一定會有問題」。

而被問及是否感覺台灣人對他有恐懼或憤怒時，柯文哲說，討厭與不喜歡的大有人在，但恐懼是絕對不會，「醫生是要別人恐懼什麼？」（編輯：李亨山）1080521