油商涉嗆殺法務部官員全家 蔡清祥：立案嚴辦

（中央社記者王揚宇台北23日）媒體報導涉賣石油給北韓的油商陳世憲，嗆殺法務部次長陳明堂與蔡姓檢察官全家。朝野立委持續關注此案，法務部長蔡清祥今天說，一定嚴辦，已交給檢察機關立案偵查。

鏡週刊昨天報導，陳世憲違反聯合國禁運，偷偷賣油給北韓，成為台灣首位遭資恐防制法制裁的對象，但陳世憲在偵審期間，去電法務部，揚言殺光法務部政務次長陳明堂及洗錢防制辦公室檢察官蔡佩玲全家。

立法院司法及法制委員會今天審查揭弊者保護法草案等案，邀請蔡清祥等人列席報告並備質詢；時代力量立委黃國昌、民進黨立委鄭運鵬、國民黨立委吳志揚針對油商嗆殺法務部官員與檢察官全家一事，進行質詢。

黃國昌說，居然有人恐嚇要殺次長和檢察官全家，台灣還是法治國家嗎，這種事情如果發生在美國，恐嚇說要殺檢察官全家，這種人早就被聲押。

吳志揚說，不管對方針對的是法務部官員，還是基層檢察官，一定要保護執法人員辦案不受威脅。

蔡清祥指出，「我們一定嚴辦，已交給檢察機關立案偵查，會要求相關機關嚴加防範。」

油品公司負責人陳世憲涉嫌連續多次出口報關填載不實，隱匿油品去向，前年10月租用香港貨輪在公海駁油運往北韓，東窗事發，去年7月被高雄地檢署依行使業務登載不實文書罪起訴。（編輯：郭萍英）1080523