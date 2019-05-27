中選會：總統大選試辦不在籍投票有難度

（中央社記者陳俊華台北27日電）民進黨立委李俊俋今天質詢時問，明年總統大選是否能先行試辦不在籍投票。中選會代理主委陳朝建說，明年總統選舉與立委選舉合併舉行，「應該是沒有辦法，有困難度」。

立法院內政委員會今天審查國民黨立委林為洲、許毓仁提案的「公民不在籍投票法」草案，邀請中央選舉委員會代理主任委員陳朝建列席。

民進黨立委洪宗熠質詢時指出，中選會要推動不在籍投票，不能以提高投票率為思考方向。陳朝建答詢時說，是要鼓勵人民投票，人民有投票、也有不投票的權利，中選會予以尊重。初期以移轉投票為主，若是多個選舉合併舉行，移轉投票還是有難度，大型、單一選舉，實施不在籍可能性比較高，一旦多種選舉合併舉行，難度就出現。

李俊俋則說，不在籍投票目前大家有共識的，包括適用全國性選舉，限制台澎金馬、不包括境外，移轉投票而非通訊投票，可能要階段性實施等。他問，明年1月11日總統、立委選舉，針對總統大選部分先行試辦不在籍投票，是否來得及。

陳朝建說，全國性選舉部分，若總統副總統選舉單獨舉行，「是有它的空間」，但明年是總統選舉跟立委選舉合併舉行，「應該是沒有辦法，有困難度」。

內政委員會召委、國民黨立委林為洲質詢時說，公投的不在籍投票，內政部、中選會要訂相關辦法；全國性總統選舉不在籍投票，最好2020年要可以適用。

在所有立委詢答結束、宣讀完草案條文後，林為洲表示，中選會可能有不同修法方式，不管是在公職人員選舉罷免法或是公投法中處理，希望下會期提出相關版本，草案將另訂期繼續審查，隨即散會。（編輯：林興盟）1080527