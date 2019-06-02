政見會蔡將展現熟稔國政 賴凸顯解決問題強項

（中央社記者葉素萍台北2日電）民進黨總統初選政見會8日登場，總統蔡英文陣營說，除了加強行程力道，增加曝光，蔡總統對國政相當熟悉，將在政見會呈現；前行政院長賴清德陣營說，將展現賴清德解決問題的強項。

民進黨總統初選政見會8日下午2時登場，10日至14日進行民調。

把握最後一週時間，賴清德、蔡總統雙方陣營支持者各自透過網路社群宣傳電話民調應答懶人包。

今天賴清德在台北、桃園行程滿檔；蔡總統則聚焦在中部，跑完中部行程，又趕回總統府接見美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner），並帶賈德納走訪大稻埕，體驗最道地的台灣文化；明天賴清德規劃參拜龍山寺，蔡總統則將接見「海外民運人士認識臺灣民主人權」參訪團。

對於即將到來的電視政見會，蔡總統陣營發言人阮昭雄說，對於政見會，蔡總統其實不需要特別準備，因為她是現任總統，每天國政運作，做好總統的角色，「隨時都在準備」，蔡總統對國政議題都很熟悉，不過，如何在政見會上呈現，幕僚們在幫忙整理、討論。

蔡總統輔選幕僚則提到，最後一週，蔡總統仍然保持總統高度，關心國政，不要進入初選泥淖；行程力道將加強，爭取更多曝光。

黨政人士則說，6月有幾場大型的海上風場要開始施作，對外，美中貿易戰正激烈，蔡總統每天緊盯總體經濟動態，包括台商回流的情形等等，這場初選，蔡總統就是「以全職的總統去面對全職的候選人」。

賴清德陣營發言人李退之說，有一組專責人力協助賴清德準備政見發表會，幫他進行模擬演練。

李退之說，蔡賴本來就是同樣的執政團隊，因此，政見會的準備工作，並不是以「和對手辯論」的角度出發，而是盡量呈現賴清德的強項，包括從基層國大代表、立法委員、地方行政首長，一直到全國中央最高的行政首長，賴清德對於第一線人民的需求以及解決問題的能力，都是有目共睹。

李退之表示，從民進黨內的需求而言，賴清德在明年的立委選戰中一定是可以率領「獅子軍團」的雄獅，取得最有利的立委席次，帶領民進黨繼續維持執政優勢，這些都是賴清德的強項，幕僚會盡量在未來行程規劃、政見發表會，把它展現出來。（編輯：林興盟）1080602