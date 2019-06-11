反駁媒體民調 李退之：賴清德仍是最佳候選人

（中央社記者葉素萍台北11日電）前行政院長賴清德行動辦公室發言人李退之今天說，賴清德這幾天無畏風雨，在第一線爭取支持的行動，人民有目共睹，賴清德仍然是民進黨打贏大選、鞏固立委勝選的最佳候選人。

李退之指出，特定媒體今天凌晨公布民調，根據民進黨初選民調辦法，對於雙方參選人及相關團隊，都有很清楚的規定，不得在民調期間發布民調數據、市場預測或其他足以影響調查的相關訊息。

他說，雖然媒體不在約束範圍內，但是民進黨的初選民調時間早已公告，媒體在這樣的時間裡面仍然發布這樣的訊息，「請媒體本於社會公器的專業地位，自行斟酌，也請國人明察。」

李退之強調，賴清德這幾天無畏風雨，在第一線向全國民眾爭取支持的行動，相信全國人民都有目共睹，支持香港人權、捍衛台灣主體的表現，同樣也是眾所周知，「我們相信賴清德仍然是民進黨打贏大選、鞏固立委勝選的最佳候選人。」

民進黨10日到14日晚間6時至10時進行總統初選民調，這次民調方式採市話與手機各半，由總統蔡英文、前行政院長賴清德分別與高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲進行三方對比式民調。（編輯：謝佳珍）1080611