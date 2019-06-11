雙城論壇時程 柯文哲：月中派人赴上海磋商

（中央社記者梁珮綺台北11日電）台北市長柯文哲今天說，雙城論壇舉行時程未定，月中將派人至中國上海磋商，並指九二共識名詞已用爛，要更新；他重申，一國兩制若是香港模式，台上講，台下台灣人全跑光。

台北市議會下午進行市政總質詢及答覆，柯文哲率各局處首長列席，被問及雙城論壇相關議題時，他說，舉行時間未定，月中將派人至上海磋商。

媒體報導，柯文哲日前接受台視專訪暢談對雙城論壇與兩岸關係想法，象徵這張考卷已過關，7月將率團赴上海出席雙城論壇，不過，台北市政府副發言人柯昱安表示，時程尚未定案，有確切資訊會盡快對外公布。

國民黨市議員耿葳要求說明雙城論壇進度，柯文哲說，本屆雙城論壇在中國上海舉辦，對方有主導權，「有通知我們直接到上海坐下來談」，表示月中將派人前往磋商。

由於柯文哲曾指九二共識名詞在台灣已被標籤化，耿葳詢問有什麼新的說法可取代，柯文哲則說，「有人說，想出來就可以拿諾貝爾獎，還在想」，強調這是一個困境，雙方都在思考。

近日香港泛民主派發起的「反送中」大遊行，反對香港政府修訂逃犯條例草案，親民黨市議員林國成詢問柯文哲看法，並要求其對一國兩制表態。

柯文哲不願表態支持或反對，重申若一國兩制是香港模式，台上講、台下台灣人全跑光，重申北京政府處理香港問題要小心，幾乎所有台灣人都睜大眼睛在看會發生什麼事。

被問及對於國民黨親中、民進黨親美的看法時，柯文哲說，政策不會隨便改變才叫戰略，「親美友中」戰略不會改變，如他5月訪日，發現日本與台灣面臨的局面相同，當美國禁用華為產品時，首當其衝的是日本，而非台灣。

他說，台灣與美國的價值觀較接近，原則上與美國友好，在這前提下，毋需對中國採取敵對態度，不用惡言相向。

面對林國成詢問是否會與時代力量立委黃國昌合作時，柯文哲說，「黃國昌說組第三勢力，他本人從來沒跟我聯絡過」，指自己不知道黃國昌想法，應先問問黃怎麼想。（編輯：李亨山）1080611