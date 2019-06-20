AIT：民主社會開放性遭用來製造分化散播謊言

（中央社記者侯姿瑩台北20日電）AIT副處長谷立言今天表示，有些人會試圖利用民主社會的開放性來散播分裂的種子，製造分化；對抗不實訊息，政府須盡力而為，但提升民眾媒體和新聞素養才是最佳的防禦措施。

臉書與國立政治大學今天舉辦「亞太新聞媒體素養會議」，美國在台協會（AIT）副處長谷立言（Raymond Greene）致詞時表示，有些人會試圖利用民主社會的開放性來散播分裂的種子，製造兩極分化，甚至散播謊言。政府須盡力而為，但最終提升民眾媒體和新聞素養，將是對抗不實訊息和抵抗破壞民主社會行徑的最佳防禦措施。

根據AIT提供的講稿，谷立言表示，很難精準處理出現在民主社會裡的不實訊息、外來勢力干預等問題，因為這些挑戰引發對於民主核心價值（包括言論自由）與維護民主制度、選舉完整性的必要性兩者之間衝突。「我們如何在這些相互競爭的價值中取得平衡，仍是持續進行的工作」。

他舉例，2016年俄羅斯干預美國總統大選，以及2018年台灣地方選舉受到干預的報導，都顯示「我們進入新的時代」。將相關專家們聚集在一起，討論如何因應這些挑戰，是尋找解方很重要的第一步。

谷立言表示，美國非常嚴肅看待對於民主制度的威脅，目前最大威脅可說是「惡意行為者意圖利用我們的民主來攻擊我們」。這些行為者相信，如果他們可以讓民主社會更加兩極化，變得比較沒有能力分辨事實跟謊言等，那麼人民就會開始對民主制度失去信心；那些試圖危害民主制度的人，意圖使民主政府受到懷疑，以合理化他們的獨裁統治。

他指出，在因應這些威脅方面，台灣是美國最重要的夥伴之一。數十年來，台灣面臨許多意圖危害其民主制度的作為；將美台連結在一起的，不只是緊密的貿易和投資關係，共享的民主價值才是連結美台關係真正的「膠水」。

他表示，美台共享價值不只是原則，而是代表雙方共同的文化，台灣的例子證明，亞洲文明與民主、開放市場不相容的說法並非事實。那些抱持相反想法的人，很遺憾地，比起為人民利益而努力，更加關心他們自己是否能持續掌權。

同時，谷立言說，美國尋求科技來因應這些挑戰，台灣在這方面也是有價值的夥伴。美國很感謝台灣數位政委唐鳳在相關領域提供的協助。

此外，谷立言表示，政府和私部門都有重要的角色；有效打擊假訊息對保護民主與維護安全至關重要。美台在這方面的合作包括在全球合作暨訓練架構（GCTF）底下，去年10月舉辦有關媒體識讀與打擊假訊息的研習營，今年9月也將再度舉辦相關活動。

社群媒體也扮演重要角色。他說，如果平台希望維持使用者的信賴，以及政府支持並給予他們營運的空間，私部門也必須努力尋找這些挑戰的解方。他強調，政府、學術界、私部門、公民社會、使用者等都需要一起合作，藉由民主對話的力量，找到因應的解方。（編輯：林興盟）1080620