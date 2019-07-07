民進黨：國民黨抹黑操弄公投 讓台灣民主倒退

（中央社記者葉素萍台北7日電）民進黨發言人周江杰今天說，國民黨為選舉造勢，用「鐵籠公投」誣指這次公投修法是民主的悲哀，「抹黑和操弄公投的國民黨，才是讓台灣民主倒退的真正悲哀」。

中國國民黨7日在凱道舉辦「反鐵籠公投，凱道大會師」活動。

民主進步黨發言人周江杰今天透過新聞稿表示，台灣政治解嚴後，在民主化過程中，國民黨從未支持公民投票的相關主張，還視公民投票為洪水猛獸，以「鳥籠公投法」閹割人民公投權。今天為選舉造勢，國民黨竟上街「支持」公投，用「鐵籠公投」誣指這次公投修法是民主的悲哀，擺明是在混淆輿論和製造民主混亂。為了選舉私利，抹黑和操弄公投的國民黨，才是讓台灣民主倒退的真正悲哀。

周江杰指出，2017年在民進黨與時代力量的努力，修法將「公投審議委員會」廢除，並下修公投門檻，衝破「鳥籠公投」的枷鎖。但在「鳥籠公投」解開後，國民黨卻用公投綁大選，大量隨意提案，甚至以死人連署充數，致使去年1124大選一次併了10個公投案，國民黨為增加大選選票，假公投議題進行投票動員，破壞公投真正精神，將擴大社會對話的公投，操作成分化社會的工具，演變成反民主的「公投亂象」。

周江杰強調，這次修法，沒有改變公投門檻，是在解決國民黨把公投當作選舉操作造成的問題。明訂國家公投日為2年一次，解決去年公投綁大選，選民排隊投票時間過久，選務混亂的情況，也有利選民對公投題目的思考判斷，避免不當政治操作。

他說，公告時間變長，促使社會對公投議題，進行充分對話與了解；拉長查對連署書的時間，為提升未來公民投票的品質。絕無國民黨誣指的限縮公投權的情事。

周江杰表示，今天國民黨為選舉造勢，上街頭「支持」公投，喊出重返執政將重修公投法，「到底要怎樣重修公投法，是要修回2003年的鳥籠公投版本，再次閹割人民的公投權嗎？還是想再利用公投綁大選，遂行選舉操弄呢？」請向台灣人民說清楚講明白，不要用政治口號矇騙。大家可藉此認清，國民黨過去反對公投，今日支持公投，真正目的，就是在混淆輿論和造成民主混亂。（編輯：林興盟）1080707