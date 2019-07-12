朱立倫：保持風度 爭取沉默穩定力量支持

國民黨總統初選參選人朱立倫（前右）12日到新北市永和福和觀光市場向買菜民眾問好，爭取鄉親支持。有攤商特別送上蒜頭，祝福朱立倫在初選獲勝。（朱立倫辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年7月12日

（中央社記者黃旭昇新北12日電）中國國民黨總統初選參選人朱立倫今天表示，初選民意調查過程應保持風度遵守規定，不應公布任何民調。他一定堅持遵守所有的規則，並爭取沉默、穩定力量支持。

國民黨總統初選參選人朱立倫今天一早到永和福和觀光市場向買菜的民眾、運動的長輩握手問好。市民熱情搶著合照，還有攤商送上菜頭、鳳梨、蒜頭，祝福他可在初選獲勝。

朱立倫受訪時說，希望爭取大家的支持，繼續努力，在今天滿檔的行程中把握機會，爭取鄉親支持電話民調。

對於記者詢問，有媒體披露初選民調期間，參選人的支持度，朱立倫說，他一定堅持遵守所有的規則，過程中大家要保持風度，一定要遵守規定，不應該公布任何的民調。

他呼籲國民黨的支持者，慎重思考，此時沒有激情，只有思考誰能夠穩定的贏得2020年總統大選。他希望爭取沉默者及穩定的力量，並反映在民調支持度。他相信人民一定會做最理智的決定。（編輯：方沛清）1080712