民進黨：反紅色滲透 8月起全國辦基層說明會

民進黨發言人李晏榕17日指出，將從8月開始，在全國舉辦反紅色滲透基層說明會，不過，舉辦的場次與地點目前尚未確定。中央社記者葉素萍攝 108年7月17日

（中央社記者葉素萍台北17日電）民進黨主席卓榮泰今天說，中國傾倒紅色資源，以挹注經費方式在校園內擴大組織基礎，目的是要讓挑戰中國統治的言論在校園內「被消音」；民進黨並說，8月起將全國辦理「反紅色滲透」基層說明會。

民主進步黨今天召開中常會，邀請台師大國際與社會學院華文系副教授楊聰榮專案報告「高等教育機構的紅色滲透：民主防禦機制的他山之石」。

民進黨發言人李晏榕會後轉述黨主席卓榮泰談話指出，文化滲透操作是依附在既有社會結構上，透過相對封閉的校園，無聲進行滲透，而台灣的國際戰略地位及政治情勢又首當其衝，應該有更高的警覺性以及具體的防衛機制。

卓榮泰表示，自兩岸開放交流以來，中國利用學術交流的名義，傾倒豐厚的紅色資源，以挹注經費的方式在校園內擴大組織基礎，目的就是要讓挑戰中國統治的言論在校園內「被消音」。

他說，面對這樣的侵襲，台灣必須建立應有的民主防禦機制，才能鞏固民主價值，包括強化政府與學術單位的合作、均衡化的國際學術交流，以及培養學生多元的世界觀，並且重新瞭解台灣與世界的關係。

卓榮泰指出，台灣社會內部原本就存在互相競爭的兩大勢力，現在又有境外勢力意圖利用民主機制傷害台灣的民主，年底的選戰將更加嚴峻。為了鞏固珍貴的民主價值，凝聚內部對於民主價值的共識，民進黨將規劃辦理「反紅色滲透」的基層說明會，啟動民主防衛機制，全面展開民主保衛戰。

李晏榕補充說明，反紅色滲透基層說明會將從8月開始在全國舉辦，不過，舉辦的場次與地點目前尚未確定。（編輯：李信寬）1080717