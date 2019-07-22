北京暫緩兩制探索 國防院籲慎防影響2020選戰

（中央社記者游凱翔台北22日電）國防安全研究院學者表示，近期反送中風潮影響下，讓北京暫時延緩「一國兩制台灣方案」的推促力道，但以影響力左右台灣2020總統選舉，對中國而言是更務實做法，台灣應審慎面對。

香港6月先後爆發多次大型反修訂逃犯條例的示威集會，其中6月12日包圍立法會的集會演變成警民嚴重衝突。香港行政長官林鄭月娥7月9日表示，逃犯條例修訂草案已壽終正寢，並承認修例工作完全失敗。

國防院7月12日發表第55期的「國防安全週報」，國家安全與決策研究所長李哲全以反送中運動及近期兩岸議題為題，撰寫「習近平『一國兩制』的收與放：以處理香港『逃犯條例』為例」。

李哲全表示，香港的反送中風潮與北京對台拋出的探索「一國兩制台灣方案」，都涉及中共總書記習近平的「一國兩制」決策。

李哲全指出，北京當局推動一國兩制，至少有深化一國兩制對港澳的治理、對台灣宣揚進而落實一國兩制、因應美英日等國關切與壓力，以及中共內部壓力等4大面向的考量，但北京政府不會放棄「一國兩制」，而習近平對此政策的收放與進退，對港澳及台灣未來的發展至關緊要，值得關注。

李哲全提到，習近平上任迄今6年多的鐵腕反腐，在內部樹敵頗眾；近兩年各種政策不斷左傾，也失去共黨內部開明派的支持；加上美中貿易戰、科技戰、金融戰的競爭日趨激烈，習近平的執政必須在內憂外患中持續前進。

因此在諸多因素考量與內外部壓力下，北京對香港的掌控，可能必須視情況做出必要讓步，但這些都只是「一國兩制」施政節奏與力度的調整，絕非放棄；北京治港依然會逐步緊縮「兩制」的空間， 直到實現「只有一國，沒有兩制」。

李哲全表示，反送中風潮與台灣社會氛圍下，台灣政府公開拒斥一國兩制，也因此北京暫時放緩「一國兩制台灣方案」推促力道。

李哲全也指出，但北京仍持續深化對台政治、經濟、社會各面向影響力，甚至左右2020年1月的台灣總統大選結果，現階段對中國而言是為務實的做法；但對於暫時沉寂的「一國兩制台灣方案」，台灣方面仍不可不審慎應對。（編輯：趙蔚蘭）1080722