暫停來台自由行 林右昌：遺憾中國每到選舉就施壓

（中央社記者劉建邦台北1日電）中國暫停47個城市來台自由行，基隆市長林右昌說，很遺憾，每到選舉，中國會以不同方式對台施壓。

桃園市長鄭文燦指出，民主不該受到中國因素扭曲，只有不民主國家才會把觀光客當工具，中國每一次使用這些手段，得到效果常適得其反，不希望看到類似事情發生，期盼國內旅遊可帶動更多觀光收益，透過這件事情，可讓台灣人民更珍惜民主。

林右昌、鄭文燦上午出席在台北世貿一館舉辦的「Holyland Game Party」Just Dance電競活動，會後受訪，媒體詢問，關於中國暫停47個城市來台自由行議題，作以上表示。

林右昌說，這是件遺憾的事，每到台灣選舉，中國會以不同方式對台施壓，把觀光產業當工具，非明智之舉，沒有其他國家像中國一樣，把觀光客及旅遊當政治工具，這不是聰明作法，也不是正常兩岸交流或產業發展態勢，無法理解這樣作法。

對於台北市長柯文哲宣布籌組「台灣民眾黨」的看法。鄭文燦表示，組織政黨是人民權利，民主體制的國家會有多黨派是很正常，最重要的是得到人民支持。

林右昌說，台灣是自由民主國家，任何人都有組黨、參選權利，柯文哲組黨早有傳聞，不覺得意外，但柯組黨對總統、立委大選是否好事，很難判斷，尊重柯的決定。

他指出，組黨又要兼顧市政，是件很難的事情，時間、精力有限，成立政黨要能有效經營，可能會占用市政時間。

他表示，外界預測，今年選舉可能會有4組或3組總統候選人，台灣是民主自由國家，政黨競爭很自然，對民進黨而言，努力最好該做的事，並提出對台灣社會、土地貢獻和發展願景，爭取人民支持和認同，才是最核心工作。（編輯：張銘坤）1080801