民進黨全代會928登場 4區不提名採策略合作聯盟

民進黨中執會7日通過，9月28日於圓山大飯店召開全代會，民進黨發言人李明俐表示，全代會將規劃總統與立委參選人誓師活動。圖為代表民進黨角逐2020總統大選的總統蔡英文。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北7日電）民進黨今天召開中執會通過徵召屏東縣原民處長伍麗華參選山地原住民立委，徵召不分區立委蔣絜安參選桃園市平鎮龍潭區立委，另有台北市中正萬華等4選區不提名，採取策略合作聯盟。

民進黨中執會今天也通過，9月28日於圓山大飯店召開全代會。民進黨發言人李明俐說，全代會將規劃總統與立委參選人誓師活動，另外，9月28日當天也是民進黨黨慶，將規劃活動，開放讓全民參與。

民進黨中執會徵召伍麗華參選山地原住民立委；徵召蔣絜安參選桃園市第5選區立委，出征國民黨現任立委呂玉玲。

民進黨主席卓榮泰透過臉書貼文指出，蔣絜安是標準的客家女兒，她的公公是大家耳熟能詳的客籍文學家鍾肇政。蔣絜安數十年深耕客家文化，曾獲桃園市長鄭文燦延攬入擔任桃園市客家事務局局長，去年遞補成為不分區立委。今天中執會通過徵召，認為她是最適合代表民進黨投入桃園平鎮、龍潭選區，為客家文化請命。

另外，民進黨今天中執會也通過在台北市第5選區、桃園市第6選區、台中市第3選區三個艱困選區，決議不予提名；初選無人登記的台中市第2選區，決議提名名額變更為零；民進黨在這些選區將採取策略合作聯盟方式，爭取最大勝選為目標。

台北市第5選區現任立委為退出時代力量的林昶佐；台中第3選區現任立委是時代力量的洪慈庸；桃園市第6選舉區現任立委為無黨籍立委趙正宇；台中第2選區現任立委為國民黨的顏寬恒，民進黨與台灣基進合作，共推台灣基進發言人陳柏惟對戰顏寬恒。

另外，民進黨在台北市立委布局，原本台北市內湖南港區已鎖定現任市議員高嘉瑜、台北市信義松山區鎖定市議員許淑華、台北市文山區規劃政壇新人吳怡農，但今天中執會並未處理。

卓榮泰今天被問到，昨天與時代力量主席邱顯智談過後，艱困選區是否有其他變化。

卓榮泰說，昨天邱顯智、時力與會代表善意提出未來會暫停所有提名作業，但民進黨很清楚地說明，包括今天與下次中執會，會陸續依照原計劃徵召人選；他說，包括台北信義松山區與其他選區一併在原來預定的徵召計畫當中，會看狀況，適當時機進行徵召。

至於時代力量在台北信義松山區已提名律師陳雨凡，卓榮泰說，他希望雙方在一段時間之後，能在這個選區以及其他3個（提名重疊）的選區一起再商談，昨天他承諾今天就信義松山區不進行徵召，但以後還是會朝向徵召方式來走；至於兩黨都提名的地方，雙方會再進行協商。

另外，今天中執會上，也有中執委認為，艱困選區應該盡早定案，才能夠提早備戰，並提到黨內有些優秀人才，例如副秘書長林飛帆也可出戰艱困選區；不過，在場的林飛帆只有笑笑，沒有說話。（編輯：楊凱翔）1080807