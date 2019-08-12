李退之：賴清德大選會盡一份力 沒有脫黨問題

（中央社記者葉素萍台北12日電）前行政院長賴清德昨天會見前總統陳水扁與喜樂島聯盟黨主席羅仁貴，引起外界揣測。民進黨總統初選時擔任賴清德發言人的李退之今天說，只是時間點的巧合，這個大選賴清德一定會盡一份力，「也沒有脫黨的問題」。

陳水扁昨天透過臉書「新勇哥物語」分享他和賴清德見面的照片，扁賴已2年未見，共同舉杯為台灣祈福；另外，也傳出賴清德昨天與喜樂島聯盟黨主席羅仁貴會面。

賴清德接連會見陳水扁與羅仁貴，但蔡賴會卻還沒有下文，有媒體報導，賴清德若結盟獨派參選2020總統，恐會嚇到總統蔡英文。

李退之今天受訪指出，昨天「只是一個時間點的巧合」；賴清德在全國的支持者支持下走完民主程序，也在天壇中向全國人民報告，打了美好的一仗、走完民主程序，接受初選的結果，會支持黨所提出的候選人；李退之強調，這個大選，賴清德一定會盡一份力，沒有脫黨的問題，「脫黨、獨立參選都不在考慮之中」。

李退之解釋，昨天兩個會面的場合，一個是有中北部的好朋友，從初選以來都很幫忙賴清德，一直說要見面，但一直沒有辦法見到，大家到台南看看賴清德，也約了陳水扁一起。

至於羅仁貴，李退之說，其實是因為羅仁貴是台南東門教會的牧師，因為要退休了，昨天是羅仁貴在教會的最後一次禮拜，所以賴清德約羅仁貴關心致意。

李退之個人認為，不管是民進黨中央也好，或者是未來的蔡總統競選總部，大家能夠把整個局勢，做一個圓滿、妥善的安排之後，把全盤都弄好了，再來對外說明，這樣才是比較正面的對話基礎。

他說，從整體的局勢來說，每個人都有最佳發揮戰力的位子，大家如果都能夠把這些主客觀的條件安排好了，再來一併對外說明，這才是比較成熟的作法；「該他（賴清德）發揮戰力的時機與角色，他一定會做好」。（編輯：楊玫寧）1080812