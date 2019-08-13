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2021台北國際扶輪年會 蔡總統：盡可能提供協助

最新更新：2019/08/13 11:01
總統蔡英文（右）13日上午在總統府接見2021台北國際扶輪年會委員訪問團，允諾扶輪社2021在台北舉辦的世界年會籌備過程，政府會盡可能提供協助，讓活動順利圓滿。中央社記者鄭傑文攝　108年8月13日
總統蔡英文（右）13日上午在總統府接見2021台北國際扶輪年會委員訪問團，允諾扶輪社2021在台北舉辦的世界年會籌備過程，政府會盡可能提供協助，讓活動順利圓滿。中央社記者鄭傑文攝　108年8月13日

（中央社記者葉素萍台北13日電）2021年台北國際扶輪年會將有超過4萬名國際扶輪社友共襄盛舉。總統蔡英文今天接見國際扶輪社訪賓時允諾，活動籌辦過程中，政府一定會盡可能地提供協助，讓活動順利圓滿。

蔡總統上午在總統府接見「2020-21國際扶輪社社長柯納克及2021台北國際扶輪年會委員訪問團」。

蔡總統首先恭喜柯納克（Holger Knaack）獲得國際扶輪社友的肯定，即將於2020年到2021年度成為國際扶輪社第一位德國籍的社長；蔡總統也感謝國際扶輪總社前社長黃其光，不但是第一位來自台灣的國際總社長，也成功爭取到世界年會2021年到台北舉辦。

她說，屆時總共會有100多個國家、超過4萬名的扶輪社友共襄盛舉，「我們會張開雙臂熱情地歡迎」，希望全世界的扶輪社友可以透過年會體驗台灣多元文化，品嚐世界一流的美食，相信與會者一定能夠賓至如歸，感受台灣人民的熱情。

蔡總統允諾，活動籌辦過程當中，政府一定會盡可能提供協助，讓活動順利圓滿。

她提到，就像扶輪社的宗旨所說，透過世界的聯誼，可以增進國際間的了解、親善與和平，台灣是國際社會重要的成員，也擁有眾多的熱心付出的扶輪社友，會持續學習扶輪的精神，一起為世界的永續發展帶來貢獻。（編輯：李信寬）1080813

總統蔡英文（右）13日上午在總統府接見2020-21國際扶輪社社長柯納克（Holger Knaack）（左），恭喜柯納克獲得國際扶輪社友的肯定，成為國際扶輪社第一位德國籍社長。中央社記者鄭傑文攝　108年8月13日
總統蔡英文（右）13日上午在總統府接見2020-21國際扶輪社社長柯納克（Holger Knaack）（左），恭喜柯納克獲得國際扶輪社友的肯定，成為國際扶輪社第一位德國籍社長。中央社記者鄭傑文攝　108年8月13日
總統蔡英文（前右）13日上午在總統府接見2021台北國際扶輪年會委員訪問團，與會貴賓熱情拿起手機拍照。中央社記者鄭傑文攝　108年8月13日
總統蔡英文（前右）13日上午在總統府接見2021台北國際扶輪年會委員訪問團，與會貴賓熱情拿起手機拍照。中央社記者鄭傑文攝　108年8月13日
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