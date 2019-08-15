體驗打地鼠有感而發 韓國瑜嘆黑韓誇張

（中央社記者程啟峰高雄15日電）國民黨總統參選人、高市長韓國瑜今天參訪輔英科大高齡全程照顧人才培育中心，體驗輔具「打地鼠」遊戲感覺自己像地鼠，並感慨「黑韓」產業跨張。

韓國瑜上午至輔英科技大學出席高雄市108學年度第2場校長聯席會議，順道參訪輔英科大高齡全程照顧人才培育中心，當場體驗認知記憶遊戲組「打地鼠」遊戲後有感而發表示，「每天被打，我感覺很像地鼠」。

韓國瑜隨後接受媒體聯訪說，「黑韓」產業蓬勃發展，「反正隨便講韓國瑜也不用錢，還可以名利雙收，隨便講都不用負責任」，每一天、每一分鐘、每一秒都在黑，盡可能黑，「你講真的，我可以改進」，如此抹黑大賽可用「誇張」兩字形容，這是台灣民主政治健康的發展嗎？

韓國瑜並火力全開回擊近來外界對他的批判，他說，最新的黑韓就是自己每天上班不批公文，公文都是副市長李四川在批，對此他要提出強烈抗議，不了解市府分層負責的體制及情況就隨便亂講。

他表示，嚼茶葉提神就被黑成吃檳榔，去年市長選舉人家捐高粱酒，就被說收人家捐的錢來買高粱酒；3、4個月前他就曾說過「收4000萬元就退出政壇」，如今他是國民黨總統參選人，又有人重提收4000萬元的事，他重申「收4000萬元就退出政壇」，還要再講幾次？

韓國瑜同時懷疑春節期間在峇里島度假打麻將的那兩張照片畫質十分清晰，不是一般手機拍的，非常專業，驚覺是不是有人在跟蹤他，希望不要國家機器、國家資源這樣濫用，一路緊盯他目的何在？

韓國瑜表示，台灣人已經覺醒，一定要讓民眾看到執政黨執政4年來好在哪裡？而不是靠抹黑對手打選戰，但民進黨到現在還搞不懂。

另對外界韓國瑜政治獻金運用疑慮，韓競選總部發布新聞稿指出，政治獻金捐贈包括金錢與非金錢捐贈；依作帳憑證記載民國107年9月26日，金門陳先生捐贈金門高粱酒120瓶，價值新台幣4萬3000元，資料申報中有原始憑證可查。韓國瑜政治獻金結餘捐款已陸續捐出37筆捐款給真正有需要的人或團體，共計逾500萬元。（編輯：黃世雅）1080815

高雄市長韓國瑜（前左）15日參訪輔英科大高齡全程照顧人才培育中心，體驗各種長照輔具，對中心設備、輔具的先進大表驚訝。中央社記者程啟峰高雄攝 108年8月15日