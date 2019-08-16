監委指黨職併公職應釋憲 綠質疑為連戰溢領開脫

（中央社記者溫貴香、余祥台北16日電）監委指社團年資處理條例應釋憲，民進黨今天表示，馬系監委不但對黨職併公職放水，還提出違反憲政體制的調查報告案，質疑是為連戰、胡志強等黨國高官，黨職併公職溢領退休金開脫。

監委王美玉說，這只是個案救濟，並非通案的討論，她沒有要為關中、連戰等人解套，只是要幫助關中、連戰條款的受害人。

監委仉桂美說，心中有政黨的人才會這樣看人，她們一向行政中立，純粹就制度討論。

仉桂美、王美玉昨天表示，「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」第5條與第7條規定有違憲之虞，考試院應儘速聲請解釋憲法，以保障公務員基本權利。

民進黨發言人李晏榕下午發布新聞稿表示，監察院放水通過這樣的調查報告，不僅罔顧國家財政問題，更違反公平正義，及違背社會主流民意的期待。

李晏榕指出，根據憲法規定，監察院並不具有法律違憲審查權或專屬聲請權，竟然做出逾越憲政的調查報告案，更誇張的是還想要指揮考試院提釋憲案，根本撈過界，違反權力分立原則，如此毀憲亂紀的行為，簡直荒謬至極。

李晏榕說，年金改革是台灣主流民意所期待，也是落實世代正義的關鍵，前總統馬英九時期提名的兩位監委，為了黨派之私，不但對黨職併公職放水，甚至還提出違反憲政體制的調查報告案，實在讓人不得不聯想到這報告案，也想為連戰、胡志強等黨國高官，黨職併公職溢領退休金開脫嗎？

她說，過去國民黨時代，黨國高官以黨職併公職領取國家退休金，造成政府增加不該有的支出，轉嫁給納稅人負擔，如今，馬系監委通過如此荒誕的報告案，簡直像是黨國高官在偷納稅人錢，監委協助把風，難怪台灣社會絕大多數的人，會對監察院的存在提出質疑與檢討聲浪。

對於民進黨的質疑，王美玉說，與會的監委陳師孟也認為此案特殊，令人同情，但另一方面擔憂若有此前例是否會轉型不正義，幫了關中、連戰解套。她當時以大法官釋字582號為例，大法官對徐自強案的解釋，同案的被告並沒有一體適用。

至於被民進黨指是馬系監委刻意放水，王美玉說，她雖是前總統馬英九提名，不代表她一定支持核四、反對同婚，可以有多元價值。

這案件源於，前中央社記者、前監察委員黃肇珩陳情，她於退休時依法請領政務人員退職酬勞金並辦理優惠存款，現因公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例（社團年資處理條例）的規定，除重新核算扣除她在中央社的社團及公保投保年資外，並追繳已經支領的退離給與（優惠存款利息）新台幣543萬元。（編輯：謝佳珍）1080816