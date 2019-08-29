遭指國會過半將裁黨產會 藍：林峯正應公開道歉

（中央社記者劉冠廷、游凱翔台北29日電）針對黨產會主委林峯正接受媒體專訪，稱2020大選國民黨立委席次過半，黨產會將遭裁撤等言論，國民黨立法院黨團今天要求林峯正公開道歉，否則新會期將追究政治責任。

國民黨立法院黨團今天發出新聞稿表示，林峯正接受媒體專訪，聲稱明年大選立委席次國民黨過半，黨產會將遭裁撤，黨產清理成績也將歸零，更沾沾自喜誇稱清查黨產是為國民黨「排毒」。

新聞稿指出，林峯正發言嚴重失當，不但讓獨立機關淪為執政黨輔選側翼，更完全缺乏「民主立法」法制思維，充滿「東廠」霸權的腦袋才應該好好排毒。

國民黨團要求，林峯正對於抹黑國民黨的言詞公開道歉，否則立法院新會期開議將追究林峯正政治責任。

國民黨團指出，民國105年9月4日國民黨第19次全國代表大會中已就清理黨產的原則決議，「除保留必要之辦公室及支付已退休黨工之退休金、現職人員之年資結算金，扣除負債後如有餘額將全數捐作公益」，全國代表大會為國民黨最高權力機構，所作的決議本黨皆須遵照辦理。

國民黨團強調，國民黨據理力爭的是法律程序的正義，而非力保黨產。3年多來黨產會利用民進黨立委挾多數暴力通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」的授權下，以行政作為霸凌司法機關的權限，做成各項清算國民黨的行政處分企圖消滅最大在野黨，宛如「東廠」的行徑已在去年九合一選舉，遭到人民反撲，林峯正的「排毒說」完全是抹黑國民黨的輔選伎倆。

行政院不當黨產處理委員會發言人施錦芳呼籲，國民黨應正視清理黨產的重要，並勇敢跨出轉型的一步，不要當每次被指出歷史真相時就說是時代的不得已；當面對黨產會依法做出調查事實與處分，就指稱是違憲，試圖擾亂視聽、誤導大眾。1080829（編輯：蘇龍麒）