中共代理人法案 國防部智庫：有正當性必要性

（中央社記者王承中台北3日電）立法院新會期聚焦中共代理人等法案，根據國防部智庫「國防安全研究院」最新一期國防情勢月報指出，以中共對台滲透的嚴重及台灣民主防護網的迫切需要，有關中共代理人的修法或立法，有其正當性與必要性。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋日前表示，新會期預計會處理中共代理人等法案，而中共代理人的修法，最主要是要把國家安全的破網補起來，規範對象不會是台商。

根據國防院國家安全與決策研究所所長李哲全在最新一期國防情勢月報發布「中共代理人法制化觀察」報告中指出，中共近年來以「銳實力」對民主社會進行滲透與分化，引起各國高度矚目。中共對台的滲透分化，從傳統媒體與新媒體、廣播電台與地方宮廟體系，具體情形的報導頗多。

報告指出，美國、澳洲為反制境外勢力滲透、分化，已分別強化、制定外國代理人登記法及反滲透法。以中共對台滲透的嚴重及台灣民主防護網的迫切需要，中共代理人的修法或立法，有其正當性與必要性。

報告指出，兩岸情勢特殊，提及外國代理人，幾乎等同於中共代理人，且可能成為中共代理人的，多是在台灣登記組成的媒體、政黨或團體，如何認定委託代理關係、確認資金對價關係及界定「危害國家安全、主權」，是立法要面對的難題，若無法克服，可能流於以國家安全為名，進行內容審查、干預言論自由的批評。

報告指出，若政府希望一鼓作氣完成法制化工作，將面臨高難度的任務。因為涉及的問題除兼顧言論自由、協調版本差異外，尚須考量將進入大選熱季的立法院預算會期，立法院延會或加開臨時會的可能性低，究竟要迅速入法還是爭取共識，將是執政當局的艱難抉擇。

報告又指出，外部勢力的滲透與影響，是對民主社會韌性的考驗，最佳因應也未必是完全禁止與嚴懲，建議政府秉持自由開放的民主價值，強化必要的民主防衛機制，並與社會各界進行修法前的溝通及修法後的說明。（編輯：李信寬）1080903