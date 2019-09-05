回應柯文哲 AIT：美依台灣需求提供防衛武器

（中央社記者侯姿瑩台北5日電）台北市長柯文哲表示，美國在台協會（AIT）某人指稱美方沒有要台灣買M1A2T戰車。AIT今天對此回應表示，美台維持強勁的防衛關係；美國依據台灣防衛需求，提供台灣防衛武器。

柯文哲日前接受電台專訪時表示，AIT某人指稱美方沒有要台灣買M1A2T戰車，也指台灣的橋梁恐怕無法負擔M1戰車重量。陸軍也對此表示，相關內容是假訊息。

AIT發言人孟雨荷（Amanda Mansour）對中央社記者表示，在美台非官方的關係中，雙方維持強勁的防衛關係。針對台灣的防衛需求，美國持續與台灣保持溝通。

她說，美國過去歷任政府都維持滿足台灣防衛需求的承諾。美國現任政府也致力遵循台灣關係法的規定，使台灣能獲得足以維持自我防衛能力的防衛物資及技術服務。

陸軍司令部稍早也表示，陸軍採購新型戰車的建案，均依敵情威脅、作戰需求考量規劃，由AIT與美方團隊實際現地勘查，經過完整評估，再由美國行政決策部門同意後供售；軍售是政府對政府而非個人。有關「AIT某人」、「美方沒有要台灣買M1戰車」等均應是「假訊息」，內容與事實嚴重悖離，對此嚴正駁斥。（編輯：林孟汝）1080905