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李鴻源：總統參選人要有能力 不是當網紅

最新更新：2019/09/11 18:10

（中央社記者范正祥台北11日電）前內政部長李鴻源今天舉辦「台灣必須面對的真相」新書發表會，提出國政建言。他致詞時呼籲參選總統者，腦袋有想法，肚子要有料，必須真正有能力解決台灣面臨的問題，不是當「網紅」。

李鴻源指出，最近總統大選到了，可是打開電視，「有誰講出一句正經話？有沒有人真正把台灣的問題看清楚？有沒有人去論述？」

他呼籲，所有有興趣要選總統的人，可不可以告訴人民，腦袋裡面想什麼、肚子裡面裝什麼、背後的競選團隊是誰？有沒有能力解決台灣面臨的問題。

被問到是否覺得總統參選人爭取支持在國政主張的論述不足，李鴻源表示，也許參選人有準備國政白皮書和相關資料，可是現在的選舉氛圍幾乎讓參選人沒機會講這些事，呼籲有興趣選總統的人，不妨有節奏地把台灣的問題提出來，說明打算怎麼做，與其選一個民調高的人，應該變成選一個腦袋真正有東西的人。

包括前行政院長陳冲、前立法院長王金平及荷蘭駐台代表紀維德等人都出席李鴻源舉辦的這場新書發表會，高雄市長韓國瑜則送花致意。

王金平受邀致詞時表示，李鴻源這本書不只領導者要看，每位台灣人都要看才能瞭解真正的自己，大家都有責任義務疼惜台灣，針對各面向解決問題。（編輯：謝佳珍）1080911

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