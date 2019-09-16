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韓國瑜台東競選團隊敲定 黃健庭挺郭未列名單內

最新更新：2019/09/16 16:02

（中央社記者李先鳳台東縣16日電）國民黨提名總統參選人韓國瑜台東縣及全縣16鄉鎮市競選總部主委名單今天敲定，由縣長饒慶鈴領軍。前縣長黃健庭之前在黨內初選時力挺郭台銘，這次未在名單內引發議論。

國民黨台東縣黨部主委吳秀華表示，目前只是第一階段輔選幹部名單，未來還會陸續公布顧問團、後援會等幹部名單，黨部還在跟黃健庭協調。

吳秀華說，初選是初選，黃健庭是忠貞黨員，相信他一定會支持黨的候選人。

國民黨台東縣黨部下午舉行開「韓國瑜台東縣競選團隊介紹會」，宣布由饒慶鈴出任韓國瑜台東縣競選總部主委，台東市長張國洲等16鄉鎮市長或鄉鎮市民代表會主席，擔任各鄉鎮市競選總部主委。

饒慶鈴說，感謝16個鄉鎮競選總部主委願意承擔2020年大選的輔選重任，身為國民黨黨員為了國家人民，一定要團結一致、努力向前，支持黨提名的總統參選人韓國瑜。

傳鴻海創辦人郭台銘日前透過幕僚表示，若要參選，將會獨立參選，郭的動向備受各界注目。黃健庭在黨內初選時力挺郭台銘，今天縣黨部公布的輔選幹部名單並未列黃健庭，引起媒體追問。(編輯:孫承武)1080916

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