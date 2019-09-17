韓國瑜夫妻委律師 赴雲檢告名嘴妨害名譽

（中央社記者葉子綱、葉素萍雲林縣17日電）高雄市長韓國瑜夫婦今天委任律師前往雲林地檢署遞狀控告洪耀南、吳佩蓉及鄭佩芬，涉嫌妨害名譽等罪嫌。律師表示，在3人發表言論中明顯觸犯「真實惡意」。

對於韓國瑜夫婦法律提告，洪耀南說，目前不知道被告的內容，等接到傳票再說。

韓國瑜在今年7月28日由中國國民黨提名參選下一任總統選舉，在此前後期間，他與與妻子李佳芬遭遇包括雲林古坑農舍、創辦維多利亞雙語學校發大財、入住總統套房等爭議，韓國瑜在9月8日也對外宣布將提告。

受委任律師郭羿廷上午到雲林地方法院檢察署遞狀控告，在接受媒體聯訪指出，韓國瑜夫妻選舉過程中，受到非法汙辱及誹謗的數量已不可勝數，人格及名譽受到不可回復傷害，與委託人討論後，已明顯觸及「真實惡意」原則而決定提告，尋求法律保障，都以違反妨害名譽、加重誹謗等罪嫌提告。郭羿廷說，今天是第一波，下週還有第二波。

郭羿廷指出，對洪耀南部分，向雲林地方法院提出自訴，控告妨害名譽，至於控告內容，基於偵查不公開不便說明，不過，言論已屬於直接抹黑且有明顯的真實惡意。

至於國民黨資深黨員鄭佩芬部分，律師表示，即使國民黨資深黨員，但若涉及不實抹黑、違反真實惡意原則等，仍會依法提告，以正視聽。

律師指出，向雲檢對吳佩蓉、鄭佩芬提告，其中吳佩蓉公開指委託人入住總統套房，經韓競辦查證，已說明李佳芬接受媒體訪問北上入住旅館房型等資料，吳佩蓉既然認為透過訴訟可以找出真相，所以韓國瑜夫婦決定以加重誹謗罪嫌提告，並透過律師澄清與事實不符。

律師並指出，吳佩蓉公開指控韓國瑜創辦位在雲林斗六的維多利亞雙語學校「發大財」、「聘用外籍教師」等，先前台糖公司已公開說明，何況私立學校受法人規定約束，若有盈餘無法分配而只能留存學校所用；至於聘用外籍教師也必須遵守勞動法令規定，非維多利亞學校一己之力可修法。（編輯：林沂鋒）1080917