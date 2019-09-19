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中市公民團體站出來 號召參加929台港大遊行

最新更新：2019/09/19 11:56

（中央社記者郝雪卿台中19日電）台中市多個公民團體今天在台中市政府廣場召開記者會，宣布將於28日及29日發起台中撐香港行動，29日更將出動接駁車，接送民眾北上參加929台港大遊行聲援反送中。

包括好民文化行動協會、民間司法改革基金會台中辦公室、好溫度、台灣青年基金會、香港在台學生與台中在地公民團體，上午在台中市政府廣場宣布將於28日及29日發起台中撐香港行動，除高喊「中台灣挺香港，2829站出來」等口號，並由支持者拿吉他在場演唱「自由的花」。

好民文化行動協會副理事長林芳如表示，台中、香港往來密切，除了有很多在台中就學的港澳生，台中往返香港航班1週約50班，香港造訪台中的遊客更是名列台中境外遊客的第2名，反送中行動發生以來，除了公民團體在市府廣場舉辦撐香港集會短講，不少台中民眾也自發到美村路地下道連儂牆藉便利貼書寫「為香港加油」的心情。

林芳如指出，29日在台北登場的「929台港大遊行」，準備的2輛接駁車已經報名額滿，希望有民眾可以贊助接駁遊覽車，讓更多台中民眾可以搭乘北上參加大遊行。

而在台港大遊行登場的前夕，林芳如表示，28日下午將於台中市市民廣場舉行「We:connect護香港同抗中/牽手撐香港行動」，歡迎民眾穿著黑色上衣一同參加。

民間司改會台中辦公室主任蕭逸民表示，百萬香港人民反「逃犯條例」的怒吼，就是恐懼的總合，聲援香港就是保衛台灣，呼籲中部民眾投入29日大遊行，一起展現台灣社會追求自由、民主與法治的決心。（編輯：林沂鋒）1080919

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