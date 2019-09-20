總統：桃捷與機捷結合 快速形成北北桃生活圈

（中央社記者邱俊欽桃園20日電）總統蔡英文今天主持桃園捷運綠線GC03標地下段潛盾工程開工典禮時表示，桃園是台灣發展最快速的城市，未來結合台鐵、捷運綠線、棕線、機場捷運等，將形成北北桃生活圈。

蔡總統上午表示，桃園捷運綠線是桃園市政府首條自主興建的捷運，桃園的交通建設軌道計畫又往前邁出一步。桃園鐵路地下化的「三鐵共構」工程也在桃園站開始了，鐵路地下化也將會一步一步實現。

總統說，桃園市長鄭文燦市長上任以來，非常用心推動桃園軌道建設計畫，她每次到桃園來，都感覺到桃園不斷的在進步，在地方首長民調中，居於六都之冠的鄭文燦不僅會做事，也很會爭取預算，鄭文燦從自籌款到爭取中央補助過程，花了很多的心血，值得鄉親鼓勵掌聲。

蔡總統也說，桃園是台灣發展最快速的城市，因此更要支持桃園、桃園更大的動能，讓桃園「轉大人」。而未來藉由捷運綠線完工，也會連結台鐵、捷運棕線，成為共構車站；同時結合機場捷運，將形成一個小時內的北北桃的生活圈。

她說，相信在艱鉅的工程中，桃園市政府已經爭取到最優質、最有經驗的合作施工的團隊，再加上中央跟地方的齊心協力，一定可以完成任務，讓捷運綠線能夠如質如期完工。

另外，總統在接受聯訪時也談到，桃園是一個快速成長的城市，交通建設是整個城市發展重中之重，在市長鄭文燦的努力下，以及中央年度預算和前瞻基礎建設計畫預算補助，整體捷運建設規模擴大，對桃園的發展非常重要，同時也對北北基生活圈能形成非常重要，將來在1小時之內，北北基的人民可以到任何地點，對整體國家發展非常重要。（編輯：方沛清）1080920

總統蔡英文（右6）、桃園市長鄭文燦（左6）20日主持桃園捷運綠線GC03標地下段潛盾工程開工典禮，見證歷史一刻。中央社記者邱俊欽桃園攝 108年9月20日