販賣製造改造玩具槍 刑期擬比照制式槍關7年以上

（中央社記者顧荃台北30日電）行政院會將於本週四（10月3日）討論「槍砲彈藥刀械管制條例」修正草案，對販售或製造具有殺傷力的改造玩具槍加強罰則，擬將比照制式槍，處7年以上有期徒刑。

行政院長蘇貞昌日前指出，製造或販賣制式槍的刑責是7年以上有期徒刑，改造手槍是5年以上有期徒刑，刑度不一，若犯法者知道刑度差異，極易鑽法律漏洞，要求修正「槍砲彈藥刀械管制條例」。

政院官員表示，政務委員羅秉成已針對內政部提送的修正草案完成審查，草案規定，若改造槍枝殺傷力等同制式槍枝，製造或販賣改造槍的刑度將比照制式槍，可處7年以上有期徒刑，

另外，對於管理可改造成具有殺傷力槍枝的「模擬槍」，官員說，現行條文規定，具打擊底火才稱「模擬槍」，目前「操作槍」業者為規避，刻意製造沒有打擊底火的槍枝，不落入「模擬槍」的定義範圍內，因此草案也從源頭管理，修正「模擬槍」定義，將「操作槍」納入「模擬槍」範圍並納管。

官員表示，草案也加強罰則，將販售、製造「模擬槍」的罰鍰，從最高50萬元提升到最高150萬元，另對製造、運輸、買賣或交易，由過去的「報備制」改為「許可制」。（編輯：張良知）1080930