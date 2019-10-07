台貝建交30週年 蘇嘉全：相信自由民主能戰勝一切

（中央社記者陳俊華台北7日電）立法院長蘇嘉全今天說，今年是台灣與貝里斯建交30週年，感謝貝里斯在國際場合表達對台灣的支持；雖然台貝都面臨強大國家但都毫無畏懼，只要民主自由能延續，相信自由民主能戰勝一切。

蘇嘉全今天中午在民進黨立委尤美女、立法院秘書長林志嘉、外交部次長曹立傑、貝里斯駐台大使賀黛安（H.E. Amb. Diane Haylock）陪同下，會見貝里斯副總理兼教育部長法博（Hon. Patrick Jason Faber）、觀光暨民航部長赫瑞迪（Hon. Jose Manuel Heredia Jr.）、貝里斯聯合國教科文組織國家委員會秘書長布雷茲（Mr. Roosevelt Alexander Blades）等一行。

蘇嘉全表示，今年是台貝建交30週年，台貝共同追求自由、民主、人權及法治的普世價值，在科技、技術、教育及基礎公共建設等領域緊密合作，為人民創造幸福；貝里斯經常在國際場合對台灣堅定支持，要特別感謝貝國政府、國會及人民，長期在各大國際組織為台灣發聲，期待未來在農漁業、教育、公衛醫療、社福計畫及資訊科技等領域共同努力。

蘇嘉全表示，除了政府與政府間的溝通，國會交流也是兩國合作的重要指標，今年4月份立法院由民進黨立委蔡適應號召成立「台灣與貝里斯國會友好協會」，為台貝兩國國會提供一個維繫情誼的平台，可以強化政府合作的能量，盼進一步增進彼此的連結，祝福台貝邦誼永固。

蘇嘉全強調，台灣與貝里斯相同，面臨強大的國家但都毫無畏懼，只要民主自由能夠延續，他相信民主自由一定可以戰勝一切。

法博表示，台貝兩國一直以來共同分享及珍惜民主價值，非常高興此行能出席中華民國108年國慶大典；兩國在許多領域都有合作，貝國人民感激台灣政府在各方面的支持，貝國也在每年聯合國大會上發聲支持台灣。他提到，台灣長期提供獎學金，讓來台留學的貝國學子獲益良多，今年更是創下36名貝國學生來台的紀錄。

法博表示，這是他第4次訪台，非常高興能見證台貝建交30週年，而他的議員生涯已16年，占了邦交一半以上的時間，參與及見證這段美好的友誼；同時，他也特別感謝立法院支持貝國政府的計畫，期待未來30年及往後的日子，可以繼續與台灣站在同一陣線，分享同一信念，並祝福國慶大典一切順利。（編輯：黃國倫）1081007