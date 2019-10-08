阮昭雄國政說明會 跨黨派立委議員力挺

距離總統、立委選舉倒數已不到百日，民進黨台北市黨部8日晚間舉辦立委參選人阮昭雄（左2）的國政說明會，黨主席卓榮泰（中）、無黨籍立委林昶佐（左）及其他黨派議員多人出席力挺，宣示跨黨派大團結。中央社記者劉建邦攝 108年10月8日

（中央社記者劉建邦台北8日電）明年選舉接近，民進黨台北市議員阮昭雄獲徵召參選北市文山區立委。民進黨今晚舉辦國政說明會，黨主席卓榮泰、無黨籍立委林昶佐及其他黨派議員出席力挺，宣示跨黨派大團結。

民進黨台北市黨部晚間舉辦北市第8選區（文山、南中正）立委參選人阮昭雄國政說明會，包含卓榮泰、2020蔡英文總統連任台北市競選總部主委黃承國、林昶佐、社會民主黨台北市議員苗博雅、無黨籍議員李慶元、時代力量議員林穎孟及民進黨多名議員都出席力挺。

卓榮泰致詞時說，這次包含無黨籍台北市立委、議員及其他黨派議員到場力挺阮昭雄，感受到文山區就是政黨合作的示範區，非常感謝其他黨派議員到場，未來會要求全國所有縣市立委參選人聯合作戰，每一選區都要團結，參選人要互相拉抬、支援，不會有選區單獨作戰，像是台北市8名立委參選人也會互相合作，要守住現任立委席次，翻轉艱困選區。

黃承國表示，文山區是艱困選區，看到許多其他黨派立委、議員出席力挺阮昭雄，展現跨黨派大團結，民進黨在去年市長選舉後，開始深刻檢討，也獲得民眾支持，且總統近期民調領先，看到這樣狀況很高興，雖然選情穩定，但沒到明年投票日前仍要小心，持續爭取民眾支持。

林昶佐、苗博雅、李慶元、林穎孟致詞時都提到，文山區現任立委擔任多年，但許多地方建設遲遲未推動，選民服務不好，且不願支持與時俱進的改革政策，許多年輕人都希望文山區立委可換人做看看。（編輯：李亨山）1081008