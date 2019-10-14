李旻蔚證實代表民眾黨選立委 余天：三重變艱困

（中央社記者王鴻國、王揚宇新北14日電）民主進步黨籍新北市議員李余典女兒李旻蔚今天證實，將披台灣民眾黨戰袍選新北第3選舉區（三重區）立委；競選連任的民進黨籍立委余天說，三重成艱困選區，全力以赴。

截至發稿時，記者仍無法取得李余典回應。

李旻蔚接受中央社記者訪問表示，她協助父親地方服務時，深切了解新北與台北市合作重要性，年輕人在政治上應負起更多責任及使命感。

她說，相信年輕世代有能力可在政治環境改變上盡更多心力，她與兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲團隊接觸過程，更增加服務不分藍綠信念。

李旻蔚表示，9月初和民眾黨接觸並談及披掛戰袍參選時就想為三重民眾做更多事，及在國會盡更大心力監督，深思後決定參選並於9月底告知父親，當時父親很震驚。

她說，父親是新北市議員，母親黃書禹曾任三重市民代表，祖父李火土是前三重市長，地方人士對她有期許，父親也全力支持她的決定，10日確認將代表民眾黨選立委。

李旻蔚表示，雖然面對余天等強勁對手，有人認為她自不量力，但她會為決定負責，也做好可能面臨藍綠夾殺的最嚴峻選情，但選舉就是說服選民支持，她相信能說清楚政治訴求並爭取支持，也會確認維護台灣自由民主是她最重要的論述。

三重一向是綠營票倉，余天得知李旻蔚將代表民眾黨參選時表示，時代力量也準備推人參選，原本較具優勢的三重已成為「艱困選區」，但他仍會全力以赴，有信心爭取勝選。

此外，余天辦公室也發聲明表示，特定媒體報導「余天承諾立委補選勝選後，將轉為不分區立委」，相關說法子虛烏有、非事實。

余天表示，他循民進黨選舉規則，按部就班，也與初選對手李余典君子之爭，特定媒體指他承諾轉不分區立委真讓人匪夷所思，畢竟民進黨一直以來都有一定的民主機制，豈可憑個人意志私相授受任何位置。

李旻蔚仍具民進黨籍，民進黨新北市黨部執行長李建興說，尚未收到李旻蔚退黨資訊，但他相信黨中央會積極協調，希望大家團結為重，共同爭取勝選。（編輯：李明宗）1081014