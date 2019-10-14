卓榮泰：戰術靈活 綠新北12個選區要聯合作戰

民進黨主席卓榮泰（右）14日到新北市土城區清溪活動中心，與黨籍立委吳琪銘（左）的輔選幹部座談，全力推薦吳琪銘，盼選民支持讓新北的土城變成黃金城。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年10月14日

（中央社記者黃旭昇新北14日電）民主進步黨主席卓榮泰今天表示，新北立委選舉是兵家必爭之地，9個衛冕區全力防守，3個進攻區新人也全面發動。12個選區黨籍立委參選人聯合作戰，相互拉抬支援選票才會上升。

卓榮泰下午前往樹林區濟安宮為行政院長蘇貞昌的女兒立委蘇巧慧輔選後，接著到土城區清溪活動中心，與黨籍立委吳琪銘支持者座談。

新北市第10選區（土城、三峽）目前除吳琪銘爭取連任，挑戰的有國民黨提名新北市議員林金結，表態參選的無黨籍李縉穎獲鴻海集團創辦人郭台銘支持。

卓榮泰接受聯訪時，媒體詢問第10選區「三腳督」狀況，他表示，第一道指令是要各層面固守防區，新北有9席，選舉增加對手就增添變數，第10選區無論對手是誰，擺出什麼陣勢，吳琪銘會以過去政績，全力打贏選戰。

卓榮泰稱讚吳琪銘推動捷運萬大樹林線、及國道3號北土城交流道可行性評估，是優秀的立委；強而有力的總統也需要國會支持，盼其連任留在國會繼續打拚。

卓榮泰表示，這一站是他全國總動員輔選任務的第21場，將全國走透透挑出熱戰區加強選務。他說，新北市為兵家必爭之地，他視新北為一整個大戰區，且是熱戰區。

他說，現有民進黨9席是熱戰區，不能忽略、不能放棄、不能輸，一定要全力防守，且戰略明確、戰術靈活，必須跨區支援。

他解釋，「不能忽略、不能放棄、不能輸的選區叫做熱戰區」。他會在第一輪座談聽取心聲後，第二輪再巡迴新北市的9席熱戰區。

他說，吳琪銘過去擔任新北市議員都高票當選，且誠懇服務爭取很多地方建設，是親近的國會議員，盼望選民支持讓新北的土城變成黃金城。（編輯：方沛清）1081014