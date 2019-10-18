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首頁 / 政治

陳副總統教宗合照未公布 吳釗燮：兩國邦交沒問題

最新更新：2019/10/18 12:31
副總統陳建仁13日獲教宗方濟各（Pope Francis）接見，但教廷至今未公布合照。外交部長吳釗燮（左）18日在立法院表示，與教廷邦交沒問題，教廷將於適當時機公布照片。圖右為行政院長蘇貞昌。中央社記者裴禛攝 108年10月18日
副總統陳建仁13日獲教宗方濟各（Pope Francis）接見，但教廷至今未公布合照。外交部長吳釗燮（左）18日在立法院表示，與教廷邦交沒問題，教廷將於適當時機公布照片。圖右為行政院長蘇貞昌。中央社記者裴禛攝 108年10月18日

（中央社記者郭建伸台北18日電）副總統陳建仁13日獲教宗方濟各（Pope Francis）接見，但教廷至今未公布合照。外交部長吳釗燮今天表示，與教廷邦交沒問題，教廷將於適當時機公布照片。

立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委許毓仁質詢時詢問，陳副總統11日出訪教廷，為什麼教廷至今沒有公布合照或相關照片？甚至教廷連英國威爾斯親王的照片都公布了，要求外交部盡快把這件事處理好，否則外界會以為教廷是下一個離開的邦交國。

吳釗燮備詢表示，外交部已經澄清，教廷將於適當時機公布，強調與教廷邦交沒問題。

許毓仁詢問，教宗將於11月訪問日本跟泰國，外界很關注他是否要接觸中國？

吳釗燮表示，目前接到的資訊是教宗不會去。

許毓仁說，希望陳副總統不是去跟教廷談分手。

吳釗燮回應，陳副總統去教廷，其實展現出與教廷是很好的關係。（編輯：蘇志宗）1081018

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