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首頁 / 政治

立委憂聖文森邦交 吳釗燮：密切關注

最新更新：2019/10/18 13:02

（中央社記者郭建伸台北18日電）索羅門群島與吉里巴斯9月接連與台灣斷交，引發關注，國民黨立委許毓仁今天在立法院質詢，關心聖文森是否是下一個斷交國。外交部長吳釗燮備詢時表示，對此將密切關注。

立法院今天進行施政總質詢，許毓仁質詢引述國際媒體報導，詢問聖文森最近準備要舉行大選，而聖文森的新民主黨（New Democratic Party, NDP）曾表態若執政就要從台灣投入中國懷抱，而其2020年大選席次只差一席，這樣邦交是否危險。

吳釗燮表示，外交部有注意到相關狀況，有跟聖文森朝野各界說明，台灣對聖文森的支持，一向不遺餘力，聖文森總理龔薩福（Dr. the Hon. Ralph E. Gonsalves）也跟台灣保持密切關係。

許毓仁說，蔡英文總統7月才去聖文森，「千萬不要7月是去畢業旅行」，若聖文森與台灣斷交，對外交部第一線同仁將是嚴重打擊。

吳釗燮表示，外交部將密切關注。

許毓仁也要求，外交部不准再掉任何一個邦交國，若再有邦交國關係生變，吳釗燮應下台負責，且不准接受蔡總統慰留，否則這不是負責任的責任政治。（編輯：楊凱翔）1081018

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