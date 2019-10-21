蔡總統出席人權聯盟年會 談同婚合法不容易但達標

（中央社記者葉素萍台北21日電）總統蔡英文今天出席國際人權聯盟第40屆年會開幕，她說，今年台灣成為亞洲第一個同志婚姻合法的國家，這個進程不容易，但還是達到目標；蔡總統談到此議題，獲得與會者熱烈掌聲。

蔡總統今天出席在台北圓山飯店舉辦的國際人權聯盟第40屆年會開幕；這是國際人權聯盟（FIDH）成立近百年來，第一次在亞洲舉辦大會。

蔡總統致詞提到，台灣被選為這次FIDH年會的場地，意義重大，她歡迎所有遠道而來的貴賓，並感謝台權會的努力，讓FIDH第一次在台灣舉辦大會。

蔡總統說，台灣政府努力提升人權保護，包括，移除職場對女性的歧視與限制；啟動司法改革，希望打造一個大家都能仰賴的法律體系；提升社會安全網，保護弱勢族群。

她說，今年台灣成為亞洲第一個同志婚姻合法的國家，這個進程不容易，但還是達到目標；蔡總統談到這裡，現場響起熱烈掌聲。

蔡總統也提到，台灣雖然不是聯合國成員，但也把主要人權公約納入國內法，另外，建立獨特的自願審查機制，讓全球的專家學者來台灣與政府互動。

蔡總統表示，雖然台灣在人權保護有許多進展，但這只是起步，政府無法事事都自己做，台灣NGO（非政府組織）扮演很重要角色，協助政府與大眾溝通；人權是一步一腳印的工作，許多議題待解決，她希望台灣成為更加公平、有正義的地方，她希望就教各位貴賓，分享經驗，也感謝各位的奮鬥，讓全世界人權狀況變得更好。

原本為死囚、最終獲無罪定讞的徐自強，曾在2005年時曾獲國際人權聯盟協助。徐自強今天在開幕式上致詞說，希望國際人權聯盟如同當初幫助他一樣，幫助已在看守所30年的死囚邱和順；徐自強表示，死刑平反成功而重生的他，沒有什麼夢想，只希望不要再有下一個徐自強。（編輯：林孟汝）1081021