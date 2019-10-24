立委選情評估 卓榮泰：民調已達單獨過半可能性

（中央社記者溫貴香台北24日）民進黨主席卓榮泰今天針對2020立委選舉評估表示，儘管目前在政黨、區域立委支持度和總統選情還有一段距離，但依黨內目前民調顯示，朝向單獨過半可能性已經達到。

聯合新聞網今天下午播出卓榮泰專訪，他被問到立委選情時表示，總統蔡英文現在民調穩定，政黨、區域立委支持度還有一段距離，現在要嘗試努力拉近，他提出「大戰略、大戰區和聯合作戰」的策略，包括提高支持者熱情、爭取年輕人支持等。

他說，民進黨目前有68席，立法院過半是57席，5字頭是預設目標，民進黨採三階段作戰，最後階段是差距微小的決戰區，到那時候才能最準確評估出勝選目標，但他對民進黨民調中心很有信心，根據目前內部民調顯示，朝向單獨過半可能性已經達到。

談到民進黨不分區立委布局，卓榮泰說，不分區立委代表一個黨的招牌，名單考量現實與理想的狀況，也要讓社會看到新嘗試與發展，其中很重要一點要為下一個接班梯隊儲備新的人選，能否放進一些好的年輕人，這非常重要。

總統選戰方面， 前行政院長賴清德今天將結束赴美助選行程返抵國門，卓榮泰說，總統蔡英文和賴清德兩位具有國家高度領導人合作的氣氛已經存在，至於副手人選，完全是蔡總統絕對的權力，蔡總統會在適當時間會提出對台灣整體有助的副手。

被詢問陳同佳案是否傷害民進黨選情，回過頭檢視是不是可以做得更好些，卓榮泰表示，目前的方式，如果一開始就是這樣處理，中間的討論就會少一點。

卓榮泰也表示，突然間要把陳同佳送到台灣，他不相信是特首一個人，以前想不到，突然想到，一定有更多人幫忙想出這樣一套方式，民進黨幾位立委說這是讓「林鄭脫逃」的高招。（編輯：蘇龍麒）1081024