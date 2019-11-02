余天站台挺張宏陸 催票聲起盼提高投票率

民進黨新北市黨部主委余天2日晚間出席「新北群英會」音樂會時表示，如果投票時大家都不出來投票，認為一定穩贏的，投票率比對手低就輸了，希望年輕人都能相約前往投票。（蔡英文總統新北市競選總部提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年11月2日

（中央社記者黃旭昇新北2日電）民進黨新北市黨部主委余天今天晚上表示，他自己要參選立委，但也肩負輔選重任。唯有中央繼續執政，國會席次過半，才是台灣國家安定發展的最好基礎，他呼籲大家一定要去投票。

民進黨今天晚上在新北市立委選舉第6選區（板橋西區），於板橋國小舉辦「新北群英會」音樂會。

余天表示，如果過去民進黨執政有什麼得罪大家的地方，他要代替民進黨向大家說聲抱歉。但如果投票時，大家都不出來投票，認為一定穩贏的，投票率比對手低就輸了，他希望年輕人都相約前往投票。

身兼2020蔡英文總統連任新北市競選總部主委的余天表示，他這次除自己也要競選三重區立委連任，且是艱困選區，但也再次擔負起新北市輔選重任，希望為民進黨在新北市取得勝利的重任。

余天表示，張宏陸在地經營扎實，問政認真打拚，所以他敢認真推薦。他說，雖然他自己也要選舉，但是他還是會全力擔起新北市輔選的擔子。

立委張宏陸提出自己的問政成績表示，為板橋爭取2000多個停車位，為推動綠色運輸及國產軌道技術，他也將在板橋爭取輕軌建設。他還提出政見，希望敬老卡可以適用全台灣的公車、火車、捷運刷卡。

張宏陸說，雖然目前看起來，總統蔡英文的民調比較高，但是，國民黨總統參選人韓國瑜的「韓粉」有堅定的投票意願，甚至更公開喊話除非是在加護病房，不然一定會去投票。因此，特地拜託大家，不要以為蔡英文沒差自己一票，其實，票票都是關鍵，千萬不能鬆懈。（編輯：張銘坤）1081102