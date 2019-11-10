民進黨13日將通過不分區名單 蘇家風暴待解

（中央社記者葉素萍台北10日電）民進黨13日將召開中執會，通過不分區立委提名名單。今天傳出原欲爭取不分區的蘇震清改參選區域立委，立委莊瑞雄改爭取排入不分區名單。但莊瑞雄說「毫無所悉」，民進黨主席卓榮泰則表示，「沒有得到直接的訊息」。

民進黨不分區提名幾番波折，先是不分區提名委員會名單引發派系不滿，導致10月16日中執會因出席人數不足流會，延至10月23日才成立提名委員會。爭取列入不分區的立委蘇震清因捲入誠美材掏空案，經廉政委員會邀蘇震清說明後，確認暫不立案。

外傳蘇震清正考慮與民進黨已提名的屏東縣第2選區參選人、現任立委莊瑞雄「互換」，也就是蘇震清參選區域立委，莊瑞雄爭取排入不分區名單。

莊瑞雄今天受訪指出，「毫無所悉」，自己沒有在爭取不分區，也沒跟任何人說要去不分區，他在選區辛苦經營這麼久，按黨的程序獲得提名，「很難想像有這樣的傳聞出來」。

民進黨主席卓榮泰今天赴彰化輔選立委，他接受媒體訪問時表示，不分區提名委員會在13日前還會陸續召開，目前沒有這樣討論的內容。

卓榮泰說，任何的改變都要有時間可以去安排，也要符合黨內制度，更要符合地方公平，從這三個方向來講，黨會看有沒有進一步的發展，到目前為止，他沒有直接收到這樣的訊息；他說，提名委員會想把名單弄好，還是在原來的、所有的推薦名單當中做尋找。

卓榮泰日前表示，他設定的不分區安全名單目標是15席、16席，應該是15席上下，民進黨會一直努力。

據了解，目前民進黨下屆不分區立委提名名單，民進黨立院黨團總召柯建銘及立委管碧玲都可望列入安全名單；現任不分區立委包括施義芳、邱泰源、林靜儀、周春米、吳玉琴、陳靜敏等人都爭取續任，目前以施義芳、邱泰源、林靜儀、周春米列入安全名單呼聲較高。

另外，前行政院長游錫堃也被傳出可能列入不分區安全名單，並將成為內定國會議長人選。對此，游錫堃日前接受媒體訪問時回應「不忮不求」。

前社民黨召集人范雲也被傳出列入民進黨不分區安全名單，不過，范雲今天受訪指出，目前都是不確定的傳聞，她每天繼續在大安區爭取更多選民的認同，等到這件事確定了，她再回應。（編輯：林孟汝）1081110