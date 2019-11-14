賴清德造訪基隆 力挺蔡適應連任

（中央社記者王朝鈺基隆市14日電）前行政院長賴清德今天前往基隆市參加「委託行夢想市集」活動，除力挺立委蔡適應連任外，也提到香港反送中事件情勢沒有改善，大家要珍惜、維護台灣民主，讓總統蔡英文當選。

賴清德下午4時許參加由姪子、基隆市議員童子瑋主辦的「委託行夢想市集」活動，賴清德在民主進步黨立法委員蔡適應和童子瑋陪同下逛了一圈市集，基隆市長林右昌由於今天列席議會總質詢，隨後也趕到現場。

賴清德並在台上獻唱「港都夜雨」，蔡適應也與童子瑋合唱「再出發」。隨後，賴清德到附近的慶安宮參拜，慶安宮主委也是賴清德的舅舅童永出面迎接，支持者夾道歡迎，高喊「賴院長，加油」。

賴清德在「委託行夢想市集」致詞表示，他當過行政院長，深知立委是為了地方發展、國家未來，還是要搶占新聞版面，蔡適應沒讓大家漏氣，除協助林右昌讓基隆市進步外，也爭取很多預算，幫忙基隆市脫胎換骨，重新找回過去的繁華，此外，蔡適應更獲得公民監督國會聯盟評鑑為優秀立委，值得大家繼續栽培，將他送進立法院。

賴清德說，香港反送中事件看來沒有改善，警察更直接衝進大學抓人，還發射催淚彈攻擊學生。「民主、自由、人權就像空氣」，有的時候大家都覺得很自然，沒了就覺得怎麼會這樣，所以大家要珍惜，除栽培好的人才繼續在基隆打拚外，也要維護台灣的民主，讓總統蔡英文當選，民進黨在立法院過半。（編輯：李錫璋）1081114