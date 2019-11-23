競選影片疑遭中國網軍變造 民進黨赴刑事局報案

民進黨推出國會保台灣進步席次系列競選影片遭惡意變造，民進黨發言人李晏榕（右）23日上午由律師陪同到內政部警政署刑事警察局報案。中央社記者謝佳璋攝 108年11月23日

（中央社記者劉建邦台北23日電）民主進步黨推出國會保台灣進步席次系列競選影片遭惡意變造，民進黨發言人李晏榕今天到刑事警察局報案時受訪表示，從配音、字幕等內容，合理懷疑是中國網軍所為，嚴正譴責。

民進黨昨天說，上週推出的國會保台灣進步席次系列競選影片疑被中國網軍惡意變造，已觸犯著作權法、中華民國刑法誹謗罪與行使偽造文書罪。

李晏榕上午由律師陪同到內政部警政署刑事局報案並接受媒體聯訪時表示，民進黨主席卓榮泰委託她報案。影片推出後，接獲支持者通知有社群網站臉書（Facebook）網友涉嫌散布變造影片，從影片內容包含配音、字幕等，合理懷疑是中國網軍專業團隊所為。

她說，中國介入大選是現在進行式，呼籲民眾注意中國網軍利用台灣民主制度侵害現有民主選舉。

李晏榕表示，希望警方查出散布網路影片的網友IP所在，並呼籲民眾不要散布變造影片以免觸法，更應注意明年選舉可能會有假消息散布及中國介入選舉等狀況。

媒體詢問，遭變造影片畫面清晰，影片是否可能由內部流出；李晏榕說，不可能，當天公布影片後，在網路平台有20多萬點閱率，這是公開訊息。

她說，曾發生原版影片遭變造後被刻意流傳，民進黨也成為假影片受害者，希望其他政黨不要遇到類似情況。

刑事局受理報案後，由專責資訊、網路及科技犯罪的偵查第9大隊調查。（編輯：李明宗）1081123