更多編輯台推薦新聞：
埃及出土罕見幼獅木乃伊 世上最大聖甲蟲文物
文化

埃及出土罕見幼獅木乃伊 世上最大聖甲蟲文物

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象
產經

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象

金馬獎第56屆 完整得獎名單看這裡
娛樂

金馬獎第56屆 完整得獎名單看這裡

香港反送中局勢一次看
專題

香港反送中局勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

賴清德：台灣要贏 士農工商都應參與對抗中國

最新更新：2019/11/24 18:21
民進黨副總統參選人賴清德（左）24日為黨籍台北市第6選區立委參選人謝佩芬（右）站台，兩人將象徵中國國家主席習近平的小熊維尼娃娃，從台灣地圖上夾到寫有「抗中保台」的箱子內，宣示抗中保台。中央社記者梁珮綺攝　108年11月24日
民進黨副總統參選人賴清德（左）24日為黨籍台北市第6選區立委參選人謝佩芬（右）站台，兩人將象徵中國國家主席習近平的小熊維尼娃娃，從台灣地圖上夾到寫有「抗中保台」的箱子內，宣示抗中保台。中央社記者梁珮綺攝　108年11月24日

（中央社記者梁珮綺台北24日電）總統蔡英文、副總統參選人賴清德與台北市第6選區立委參選人謝佩芬聯合競選總部今天舉行成立大會，賴清德站台時表示，台灣要贏，無論士農工商，都應參與對抗中國。

賴清德致詞時說，2020選舉不是藍綠對抗，而是保護台灣與走向中國的分別、民主與專制獨裁之爭，要堅持主權、維護民主自由，並指國民黨不分區立委名單不能讓人倚靠，如有退役將領月領高額退休金，還跑到中國聽習近平（中國國家主席）訓話，「這種人當選立法委員怎麼辦」。

他說，中國處處打壓台灣，如阻撓台灣參加世界衛生大會、世界民航組織及世界刑警組織，甚至一直挖邦交國，所以台灣要贏，無論士農工商，都應參與對抗中國；而世代要共贏，因台灣未來發展，需要台灣各行各業共同參與。

民進黨台北市第6選區（大安）立委參選人謝佩芬說，香港反送中運動愈演愈烈，港警甚至到校園公然逮捕學生、施放催淚彈，偏偏百年老店國民黨當中，少數親中權貴試圖把台灣變成下一個香港，要求台灣人民接受和平協議，提出來的不分區立委名單，就是要把台灣送給中國、支持武統台灣。

謝佩芬並將象徵習近平的小熊維尼娃娃，從台灣地圖上夾到寫有「抗中保台」的箱子內，宣示抗中保台。

新竹市長林智堅也出席成立大會，送上一箱橘子給謝佩芬，預祝「大吉大利」。民進黨秘書長羅文嘉及多名黨籍立委參選人也出席力挺謝佩芬。

另外，賴清德在進場前被問及中國稱王立強為詐欺犯一事，他說，這是中國體制內單位釋放的消息，一面之詞未必可信，「但是真是假，我相信友邦會進一步調查對外說明」。（編輯：李錫璋）1081124

民進黨台北市第6選區立委參選人謝佩芬（前右）競選總部24日成立，民進黨副總統參選人賴清德（前左）到場站台，兩人將象徵中國國家主席習近平的小熊維尼娃娃，從台灣地圖上夾到寫有「抗中保台」的箱子內。中央社記者梁珮綺攝　108年11月24日
民進黨台北市第6選區立委參選人謝佩芬（前右）競選總部24日成立，民進黨副總統參選人賴清德（前左）到場站台，兩人將象徵中國國家主席習近平的小熊維尼娃娃，從台灣地圖上夾到寫有「抗中保台」的箱子內。中央社記者梁珮綺攝　108年11月24日
民進黨台北市第6選區立委參選人謝佩芬（左）競選總部24日成立，新竹市長林智堅（右）出席力挺，並送上一箱橘子給謝佩芬，預祝「大吉大利」。中央社記者梁珮綺攝　108年11月24日
民進黨台北市第6選區立委參選人謝佩芬（左）競選總部24日成立，新竹市長林智堅（右）出席力挺，並送上一箱橘子給謝佩芬，預祝「大吉大利」。中央社記者梁珮綺攝　108年11月24日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報