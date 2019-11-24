賴清德：台灣要贏 士農工商都應參與對抗中國

民進黨副總統參選人賴清德（左）24日為黨籍台北市第6選區立委參選人謝佩芬（右）站台，兩人將象徵中國國家主席習近平的小熊維尼娃娃，從台灣地圖上夾到寫有「抗中保台」的箱子內，宣示抗中保台。中央社記者梁珮綺攝 108年11月24日

（中央社記者梁珮綺台北24日電）總統蔡英文、副總統參選人賴清德與台北市第6選區立委參選人謝佩芬聯合競選總部今天舉行成立大會，賴清德站台時表示，台灣要贏，無論士農工商，都應參與對抗中國。

賴清德致詞時說，2020選舉不是藍綠對抗，而是保護台灣與走向中國的分別、民主與專制獨裁之爭，要堅持主權、維護民主自由，並指國民黨不分區立委名單不能讓人倚靠，如有退役將領月領高額退休金，還跑到中國聽習近平（中國國家主席）訓話，「這種人當選立法委員怎麼辦」。

他說，中國處處打壓台灣，如阻撓台灣參加世界衛生大會、世界民航組織及世界刑警組織，甚至一直挖邦交國，所以台灣要贏，無論士農工商，都應參與對抗中國；而世代要共贏，因台灣未來發展，需要台灣各行各業共同參與。

民進黨台北市第6選區（大安）立委參選人謝佩芬說，香港反送中運動愈演愈烈，港警甚至到校園公然逮捕學生、施放催淚彈，偏偏百年老店國民黨當中，少數親中權貴試圖把台灣變成下一個香港，要求台灣人民接受和平協議，提出來的不分區立委名單，就是要把台灣送給中國、支持武統台灣。

謝佩芬並將象徵習近平的小熊維尼娃娃，從台灣地圖上夾到寫有「抗中保台」的箱子內，宣示抗中保台。

新竹市長林智堅也出席成立大會，送上一箱橘子給謝佩芬，預祝「大吉大利」。民進黨秘書長羅文嘉及多名黨籍立委參選人也出席力挺謝佩芬。

另外，賴清德在進場前被問及中國稱王立強為詐欺犯一事，他說，這是中國體制內單位釋放的消息，一面之詞未必可信，「但是真是假，我相信友邦會進一步調查對外說明」。（編輯：李錫璋）1081124

民進黨台北市第6選區立委參選人謝佩芬（前右）競選總部24日成立，民進黨副總統參選人賴清德（前左）到場站台，兩人將象徵中國國家主席習近平的小熊維尼娃娃，從台灣地圖上夾到寫有「抗中保台」的箱子內。中央社記者梁珮綺攝 108年11月24日