蔡總統：苗栗選區艱困 民進黨從未放棄

（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）總統蔡英文苗栗縣競選總部今天成立，蔡總統出席並為立委參選人羅貴星、徐定禎拉抬聲勢，她表示：「苗栗一直是民進黨艱困選區，不過我們從未放棄」，呼籲用選票帶給苗栗希望。

蔡英文總統與苗栗縣立委參選人羅貴星、徐定禎聯合競選總部，今天下午在苗栗市民族路封街舉辦成立造勢大會，總統蔡英文出席，交通部長林佳龍、前總統府秘書長葉菊蘭等人到場助講，現場聚集約2000名支持者，高喊「苗栗要贏」、「台灣要贏」聲勢浩大。

苗栗縣是綠營在台灣西岸唯一未執政過的縣市，被視為藍營鐵板，蔡總統向鄉親喊話「苗栗一直是民進黨艱困選區，不過我們從未放棄」。

她指出，這次立委選舉，民進黨推出海線羅貴星、山線徐定禎出征，兩人都是歷練豐富的戰將，現任議員的羅貴星問政專業，徐定禎過去擔任頭份市長，施政更是有目共睹，建設頭份同時，也把市公所債務還清，堪稱減債魔術師，「這才是真功夫，苗栗最需要的人才」，應該送進國會為苗栗爭取更多預算建設。

蔡英文表示，民進黨執政3大目標，要當一個最會拚經濟的政府、要做有史以來最會照顧人民的政府，也是最重視客家文化的政府。她特別提到，客家話就是客家文化的代表，不認同「母語在家學就好」，不但學校應該教，公共場合也要鼓勵多講客家話，這樣客家精神才能代代相傳。

蔡英文指出，民進黨政府過去3年執政已有具體成果，下個4年，需要大家一起團結支持「唯一的改革品牌」，讓客庄持續發展，客家人抬頭挺胸，非常驕傲，呼籲鄉親用手中選票，帶給苗栗希望。

日前網路脫口秀節目「博恩夜夜秀」以苗栗縣過去發生議員問政惹議、議會25年未刪預算等政治文化，嘲諷是「苗栗國」，影片瘋傳引起廣大討論。羅貴星說，苗栗值得更好，呼籲大家用選票翻轉苗栗；徐定禎也感慨，看了影片覺得難過又羞恥，「大家還要沉淪下去嗎？」期盼鄉親「自己的苗栗自己救」，呼籲選民的總統、立委、政黨票都支持民進黨。（編輯：張銘坤）1081130