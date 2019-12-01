病後首度復出輔選 蘇貞昌：我實在是拚老命

（中央社記者葉素萍、王鴻國新北市1日電）因過勞導致顏面神經失調的行政院長蘇貞昌今天「復出」，出席總統蔡英文連任新北市競選總部成立大會，他說，雖然醫生要他不可以太累，但「我實在是拚老命啦」，因為看到國民黨提名的不分區又紅又統，「我很不甘願」。

蘇貞昌日前因過度勞累導致病毒感染，致使顏面神經暫時麻痺，因而減少外出視察行程與假日輔選等公開活動。距上次輔選行程已約有兩週的時間，蘇貞昌今天在新北市「復出」，病後首度公開輔選行程出席2020總統蔡英文連任新北市競選總部成立大會並發表演講。

蘇貞昌的面部仍然有些歪斜，但看得出來已經比之前好很多；當蘇貞昌一站上舞台，現場爆滿的人潮立刻發出尖叫；蘇貞昌喊出經典台詞「大家好，我是蘇貞昌」，台下群眾立刻接口高喊「衝！衝！衝！」

蘇貞昌致詞時，先感性地說，「因為我沒有把自己的身體照顧好，醫生禁止我這兩週上台」，他接到全國父老鄉親給他非常多關心祝福以及滿滿溫暖，離選舉投票剩41天，這個場他一定要來，藉此感謝所有鄉親的溫暖，同時拜託父老鄉親，「我們一定要打贏這一仗」。

他說，大家最認識他，他一直是「衝、衝、衝」，他72歲了，因為蔡總統的信任讓他再擔任行政院長，這10個半月來沒有一天休息 ，他知道台灣絕對要守護住，所以他上任第一天就到機場，為了中國的非洲豬瘟，要求百分之百的檢查，現在中國一片紅色，旁邊10個國家淪陷，「只有我們台灣還守住啊」；現場群眾鼓掌回應蘇貞昌。

蘇貞昌指出，台灣仍有豬肉吃，沒有讓台灣變成紅色，不只是主權，大家要過生活，要有肉吃。

他也提到，「我們要選出怎樣的立委，要丟水球、灑麵粉讓台灣停滯，還是讓蔡總統好做事、衝衝衝」，呼籲大家支持民進黨，讓國會過半。

總統蔡英文連任新北市競選總部1日下午在板橋第二運動場舉行開幕活動，日前因病休養的行政院長蘇貞昌（中）到場輔選，呼籲選民全力支持蔡總統連任。中央社記者王騰毅攝 108年12月1日

蘇貞昌細數政績，再三強調「有政府、會做事」，呼籲讓蔡總統繼續領導、讓國會過半，這樣完全執政、完全負責；選舉不是選爽、選舉不是分橘子，是要選出會做事情的政府。

他說，雖然醫生告訴他「你還不可以太累，但我實在是拚老命啦」；他說，「我只有一個不甘願啦！我拚一世人，從無黨拚到有黨，從有黨拚到大家可以選總統，今天看到國民黨提名又紅又統，若這些人再回來，枉費拚一輩子」。

蘇貞昌說，他很不甘願，雖然還沒有很好，但他今天一定要站這個台，向父老鄉親拜託，三張選票，一張都不能浪費，票投蔡總統、民進黨區域立委、政黨票投民進黨；他說，「香港到台灣只要一張機票，台灣要變成香港只要一張選票」，台灣人能選總統，不是國民黨的慷慨，是一代又一代拚出來，呼籲大家不要讓國民黨又紅又統的名單過半，否則台灣就是就是告訴世界台灣想要像香港。

他呼籲大家，用手上的選票告訴全世界的人，台灣不願像香港，要做自己國家的主人，這張選票要守護台灣、守護未來，要為下個將來守護台灣與孩子的將來。

蘇貞昌也感性地說，這段時間很多人給他很多電話、LINE、寫信給他，來看他，告訴他很多秘方，「我現在是有最多秘方的人」，謝謝大家關心，更重要的不是他個人的健康，而是台灣的將來；致詞完，蘇貞昌也再三、深深地向在場支持者鞠躬。（編輯：蘇志宗）1081201

行政院長蘇貞昌（圖）日前因過度勞累導致顏面神經失調，減少公開活動休養後，1日在新北市「復出」，出席總統蔡英文連任新北市競選總部開幕活動，一度眼眶泛紅。中央社記者林俊耀攝 108年12月1日