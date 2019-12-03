總統啟動英眼計畫 招募大選報票志工

（中央社記者溫貴香台北3日電）總統蔡英文今天宣布「英眼計畫」，透過LINE群組招募1萬7000名志工，就是所謂的「英眼部隊」，明年1月11日代表總統見證每一個開票所的開票作業，這是台灣民主史上第一次總統大選招募報票志工。

總統蔡英文晚間在南港展覽館舉行「社群之夜，人蔘衝一波」號召近3000人與會，這場活動在總統的官方臉書直播，吸引了萬名網友同時在線觀看。

活動透過蔡英文官方Line群組，要募集1萬7000名所謂的「英眼部隊」，發起報票運動，招募全國報票志工。

總統表示，這次活動主題「衝一波」，對她而言，就是前面有很多不確定性，但她覺得應該去做，就會去做，說服自己不要留在原地、勇敢往前走。她的人生每隔一陣子都要衝一波。

總統說，自己讀書過程很辛苦，常聽不懂老師講什麼，但父母支持很多，不太擔心錢的事情，但2008年當了民進黨主席，她每天都要擔心錢的問題，開始向社會大眾小額募款、撐起了民進黨，社會上也很多人希望民進黨重新站起來。當時她學到的一件事情，就是「你要衝出去就衝出去，只要你衝出去的理由是對的，社會上會有很多人幫助你」。

除了2008年第一次擔任民進黨主席，總統也分享2010年第一次參選新北市長、2012年第一次選總統、2016年第一次當選總統，總統也細數3年執政的政績。

總統表示，過去3年半使盡所有力量兌現承諾，做了轉型正義、年金改革、長照2.0、能源轉型、產業轉型、國防自主、也讓婚姻平權的立法通過了，這就是蔡英文，說到做到。

「雖然在做的時候碰到困難、很多人對我的不諒解、也碰到沒有耐心的人覺得我沒有在做事，或者我忘掉我應該做的事情」，總統告訴在場民眾，蔡英文不會忘記承諾，只是需要多一點時間完成應該要做的事情。

話鋒一轉，總統邀大家一起衝下一波，總統宣布，要再多花4年讓台灣經濟脫胎換骨，要讓台灣的社會照顧達到先進國家的標準，可以照顧老人家也可以照顧小朋友，也可以照顧這個社會需要照顧的人，全面照顧體系、社會安全網的建立需要更多時間完成。

總統宣布「英眼計畫」為台灣投一張票、為小英守一張票。她說，英眼部隊就是當總統的眼睛，代表總統在每一個開票所見證開票的作業，用最快的行動即時回報，這是台灣民主史上第一次在總統大選招募報票志工，進行全國性的報票運動，這也是公民參與的里程碑。（編輯：蘇龍麒）1081203